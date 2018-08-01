Украинцы все чаще предпочитают работать легально

Украинцы чаще находят легальную работу – позитивную тенденцию в Госслужбе занятости отметили впервые за пять лет. За год подходящую вакансию нашли почти 150 тысяч человек, причем все чаще украинцы работают легально.

Самые высокие зарплаты – у работников IТ-сферы, финансистов и фармацевтов. Хорошо платят и профессионалам рабочих специальностей. Работодатели буквально стоят в очереди за электро-сварщиками, слесарями и столярами, а также за также работниками сферы услуг.

Востребованы и специалисты в сельском хозяйстве: трактористы, животноводы и рабочие по обслуживанию сельхоз-техники. Не хватает в стране и учителей – но их труд, как и медиков и швей, оценивают дешевле всего.

"Знаете, избыток кого в службе занятости? Экономистов и юристов. Пять тысяч желающих работу, а есть менее трех тысяч вакансий. Эта статистика показательна, что высшая школа – я говорю это смело, – не ориентируется на реальные потребности рынка труда Украины. Многие из тех, особенно молодых людей, выезжающих за границу – выезжают не только за лучшими условиями. Они выезжают потому, что не могут реализовать себя", – рассказал и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

Напомним, Госстат сообщил, что по итогам первого квартала в Украине безработными остаются 1,7 млн человек, а уровень безработицы, таким образом, слставляет 9,7% против 9,9% кварталом ранее.

Ранее мы писали о том, что, по данным Госслужбы занятости, в Украине за 2017 год стало меньше безработных. К слову, почти половина тех, кто обращается в Государственную службу занятости, получают не пособие по безработице, а возможность зарабатывать деньги. Чаще всего предлагают вакансии с хорошей зарплатой специалистам, которые работают с инструментом.

Ранее ученые рассчитали зарплату счастливого человека. Оказалось, что средняя зарплата в Украине серьезно не дотягивает до мирового "уровня комфорта".