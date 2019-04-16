Украинцы зарабатывают на продаже старых вещей
Лучше всего "с рук" продаются платья и базовые элементы гардероба
Пока дизайнеры создают одежду из вторсырья, рядовые украинцы активно продают старую одежду. Таким образом, за платье можно выручить пару сотен гривен, а за босоножки или пальто – и того больше. "Сегодня" поинтересовались особенностями онлайн-секонд-хенда.
Почти в каждом гардеробе найдется вещь, которую надевали буквально несколько раз. Киевлянка Юлия Новаченко не стала собирать коллекцию из ненужной одежды и два года назад начала распродажу в интернете.
"Из моего опыта, очень хорошо расходятся базовые вещи. Например, белая прямая рубаха, прямы джинсы, кеды – все без какого-то особенного декора", – рассказывает Юлия.
Даже если вещь вообще не носилась, цену все равно ставят меньше, чем была в магазине. Это ускоряет процесс продажи.
"Обычно вещи с рук, новые, у которых есть бирки и этикетки, продают со скидкой в 5‑10% . Если эта вещь хотя бы раз была в употреблении и с нее срезали бирки или этикетки, то скидку делают в 30‑50%. А если вещь активно носили, она имеет следы носки, то отнимают 70%", – рассказывает менеджер по коммуникациям интернет-площадки Мария Григорьева.
Среди всех категорий одежды, которую повторно продают в сети, лучше всего раскупают женские платья. Независимо от фасона и сезона.
Если же вы боитесь продавать онлайн, эксперты советуют выбирать специализированные платформы или комиссионные магазины. Собственница одного из таких магазинов Элла Хачикян рассказывает, что и брендовые вещи и масс-маркет продаются одинаково хорошо. Но в магазин принимают не все.
"Вещь должна выглядеть идеально чистой, без посторонних запахов, без пятен, после химчистки или аккуратно выстиранная дома и выглаженная", – рассказывает Элла.
Кроме того, в комиссионных магазинах хорошо продаются сумки и рюкзаки.
В целом же за гардероб из трех-четырех вещей, которые уже не нравятся владельцу, можно выручить от тысячи гривен.
Напомним, ранее "Сегодня" выясняли, что дешевле – купить пальто на весну или сшить его.
Кроме того,мы провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.
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