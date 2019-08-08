"Украине нужна новая программа": в Нацбанке озвучили ожидания по соглашению с МВФ

Стало известно, какую сумму может получить Киев от Фонда в 2019 году

Дмитрий Сологуб. Архивное фото: НБУ / Flickr

Украинское правительство должно согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу поддержки на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

"Украине нужна новая программа", – сказал он, добавив, что новое соглашение должно представлять собой механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

По его словам, данный механизм является "более структурированным" инструментом по сравнению с существующим 14-месячным соглашением stand-by (Stand-By Arrangement, SBA) в размере 3,9 млрд долларов.

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"Обычно EFF заключается на период от двух с половиной до четырех лет. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах центрального банка. Объем финансирования зависит от срока программы. Мы считаем, что это может быть от 5 до 10 млрд долларов", – подчеркнул Сологуб.

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Согласно базовому прогнозу НБУ, первый транш новой программы МВФ в размере 2 млрд долларов может поступить в конце 2019 года. Такие же суммы ожидаются в 2020 и 2021 годах.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов.

Миссия Фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина ведет активные переговоры по поводу новой программы МВФ. По ее прогнозу, срок новой программы составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

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