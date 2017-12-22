Украине нужна программа МВФ – Гройсман

Украине необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), однако все реформы в рамках этого сотрудничества необходимы самой Украине. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сейчас находимся в сотрудничестве и программе взаимодействия с МВФ и, конечно, пока Украине нужна международная финансовая поддержка. Но те изменения и реформы, которые мы проводим в стране, в первую очередь нужны Украине", – заявил премьер.

Он отметил, то изменения в стране должны привести к укреплению национальной экономики и, соответственно, улучшению качества жизни граждан.

Как сообщалось, по прогнозам НБУ, получение Украиной следующего транша МВФ теперь ожидается во втором квартале 2018 года. До это прогнозировалось, что Украине получит транш от МВФ в начале 2018 года. Всего в 2018 году Нацбанк ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму 3,5 млрд долларов.

По словам и.о. председателя НБУ Якова Смолия, миссия Фонда должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ проинформировали, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.