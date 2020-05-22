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Украине нужно избежать арбитражей иностранных инвесторов в зеленую энергетику – глава НКРЭКУ

22 мая, 18:08

Необходим компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику относительно снижения зеленых тарифов

Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику относительно снижения зеленых тарифов и таким образом избежать арбитражных разбирательств.

Об этом в интервью "Бизнес Цензор" заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

"Арбитражей, конечно же, нужно постараться избежать", – сказал Тарасюк.

При этом он подчеркнул, что снижать зеленые тарифы для предприятий зеленой энергетики в любом случае необходимо, чтобы снизить финансовую нагрузку на рынке электроэнергии.

"С другой стороны, что же, ничего не делать? Тогда "зеленые" просто не будут получать деньги, потому что их не хватает", – добавил Тарасюк.

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Также он добавил, что снижения зеленого тарифа для домашних солнечных электростанций не будет, поскольку такой вопрос даже не рассматривается.

Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее сообщала, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

Игроки рынка, международные инвесторы и профильные ассоциации отмечают, что положения меморандума должны быть сбалансированы и все изменения условий поддержки отрасли зеленой энергетики нужно делать на добровольных началах, что обезопасит государство от исков в международные арбитражи.

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По мнению члена Совета по инвестициям при правительстве, сооснователя Украинской ассоциации возобновляемой энергии Игоря Тынного, Кабинет министров Украины покажет заинтересованность в технологическом и экологическом развитии государства, если договориться с иностранными инвесторами в зеленую энергетику и подпишет меморандум, который позволит создавать новые возобновляемые источники энергии на замену старой энергогенерации.

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