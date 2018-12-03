Украине нужно удешевить внешние кредиты – Гройсман

Сегодня, 17:29

Премьер-министр заявил о необходимости использовать новые инструменты для привлечения более выгодных займов

Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman
Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman

Украине необходимо использовать новые инструменты для привлечения более дешевых кредитов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время форума "Партнерство ради развития", в котором также принимают участие представители ключевых организаций и правительств стран-партнеров Украины.

"Я бы предложил нам с вами проработать новые возможности, новые финансовые инструменты стратегической поддержки Украины, которые позволили бы нам достичь конкретных целей. С одной стороны – обеспечить стабильность и экономический рост, с другой стороны – уменьшить нагрузку на обслуживание долга", – сказал он.

Гройсман уточнил, что речь идет о кредитных инструментах.

"Я говорил о новых инструментах, которые мы могли бы с вашими странами и институциями [использовать]… относительно возможного более дешевого заимствования ресурсов для Украины в такой важный исторический период, что позволит нам быть более успешными", – добавил премьер.

Напомним, Украина сократила госдолг в долларе и гривнеСовокупный государственный долг Украины по итогам октября сократился до 74,32 млрд долларов, или 2,093 трлн грн.

При этом Украина с 2018 года начала серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется как раз на 2019 год. В целом, за четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.
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Источник:

УНИАН

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