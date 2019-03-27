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Украине нужно в пять раз меньше газа, чем продавала Россия: Порошенко рассказал о "точке невозврата"

Сегодня, 09:40

Президент напомнил о регулярных обвинениях со стороны "Газпрома"

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Украине нужно в пять раз меньше газа, чем продавала Россия: Порошенко рассказал о "точке невозврата" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b28/b36/5c9b28b36d66e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b28/b36/5c9b28b36d66e.jpeg Экономика Президент напомнил о регулярных обвинениях со стороны "Газпрома"

Украина в рамках контракта с российским "Газпромом" была вынуждена покупать 52 млрд кубометров газа в год. При этом реальное потребление газа в стране в 2018 году было в пять раз ниже, заявил президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Хочу еще раз напомнить – в 2017 году Украина использовала 14 млрд вместо 52 млрд, в 2018 году – Украина использовала 10,5 млрд", - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

При этом Порошенко предостерег, что Украина может вновь энергетически зависеть от России, так как точка невозврата еще не пройдена. Однако этот рубеж страна может преодолеть в 2019 году, уверен президент. Тогда Украина, по его словам, станет энергетически независимой.

"Каждый ноябрь слышать из России обвинения, что Украина ворует газ... Потом каждый декабрь Россия перекрывала газ  в качестве реакции на свои же обвинения, а Украина выглядела по всему миру как страна, не заслуживающая доверия. В 2015 году, когда Путин перекрыл газ, я сказал, что мы больше газ не дадим использовать как политическое оружие. Газ будет обычным рыночным товаром, а Украина добьется энергетической независимости. ... Если мы пройдем точку невозврата в 2019 году, то в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой. Мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергетической независимости, энергетической эффективности", – заявил президент.

Как известно, Украина не закупает российский газ напрямую с 25 ноября 2015 года, то есть уже четыре отопительных сезона подряд.

Напомним, за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года. Потребление газа в целом тоже упало – до 7,9 млрд куб. м, то есть на 9% по сравнению с показателями за январь-февраль 2018 года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:

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Тег газ, Россия, Порошенко, Украина, энергонезависимость, импорт газа, энергетическая независимость

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