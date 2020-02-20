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Украине прочат падение значимого экономического показателя

20 февраля, 13:14

Александра Романюк

Эксперт объяснил, чем обернется для Украины снижение объемов транзита газа

По данным Укрстата, негативное сальдо внешней торговли составило 10,8 млрд долларов, сократившись по сравнению с 2018 года. Положительной динамики удалось добиться за счет значительного роста экспорта услуг. Однако, как предупредил в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук, в 2020 году внешняя торговля услугами уже пойдет на спад.

"В минувшем году значительно выросли два типа услуг: IT-услуги и транспортные. Но рост транспортных услуг – временное явление. Просто "Газпром", в ожидании "газовой войны" с Украиной, максимально заполнял газовые хранилища в Европе газом. Соответственно, ему нужно было в течение 2019 года, пока действовал [старый] газовый договор, максимально транспортировать газ по территории Украины. Поэтому там улучшилась ситуация, в сравнении с 2018 годом. К сожалению, в 2020 году выручка от продажи этого вида услуг уже не будет такой большой. Возможно, торговля IT-услугами по-прежнему будет расти, но в целом объем внешней торговли услугами, скорее всего, сократится", – объяснил Кушнирук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "У России покупаем нефть, у Китая – приборы: куда утекают украинские деньги".

В тренде
Украине прочат падение значимого экономического показателя

Напомним, правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Такая цель закреплена в программе деятельности Кабмина. Подробнее о планах правительства на пять лет узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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услуги экспорт внешняя торговля транзит газа Борис Кушнирук

Источник: Сегодня

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