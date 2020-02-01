Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня

В ролике винничанин рассказал о платежке в 4620 гривен за транспортировку газа

/ Фото: Сегодня

В Винницкой области мужчина снял ролик об огромном счете за газ, который он получил, хотя не прожил в новом доме ни одного дня.

На видео, которое он выложил в своем Facebook, Вадим Когут показал газовый счетчик, который зафиксировал, что газ мужчина не использует, а также платежку за газ – в ней указана плата 385 гривен в месяц.

Мужчина отправился в банк и газовую контору, чтобы выяснить, откуда взялась цифра в 4620 гривен за год, при том, что газовщики пугали его пеней и отключением от газоснабжения.

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Стоит добавить, что ролик вызвал настолько большой интерес, что всего за три дня он набрал 4,7 миллиона просмотров, им поделились 157 тысяч человек, пост собрал более шести тысяч комментариев.

Между тем, как заявили в "Винницагазе", "даже если вы не потребляете газ, за его доставку надо платить".

"Стоимость услуги доставки газа для конкретного потребителя рассчитывается, исходя из количества потребленных кубометров в предыдущем газовом году. Годовой объем делим на эти 12 месяцев и получаем средний месячный объем потребления. Умножаем на сегодняшний тариф 1,07 грн/куб и получаем плату за доставку в месяц", – объяснила Лариса Логинова, начальник управления внешних коммуникаций ОАО "Винницагаз".

Если люди выехали на дачу, в отпуск или др. – за доставку газа им все равно нужно платить. Оплата производится до 20 числа текущего месяца, конкретно вашему читателю за январь-февраль нужно заплатить 527,94 грн. до 20 февраля 2020 года.

Напомним, как ранее сообщили в Кабинете министров, конечная цена природного газа для населения и тепловиков в январе 2020 года составит около 6-7 тыс. грн/тыс. куб. м.

В "Нафтогазе" незадолго до этого рассчитали январскую цену на газ по новой методике правительства. Она составила 4,65 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Оптовая январская цена газа в 2020 году оказалась на 25% меньше, чем год назад.

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