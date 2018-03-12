Украинец тратит на продукты в месяц меньше всех во всей Восточной Европе

Три тысячи пятьсот шестьдесят четыре гривны тратит украинец в месяц на продукты. Цифра может показаться завышенной, речь – о жителе столицы, но это все равно самый низкий показатель во всей Восточной Европе.

В переводе на привычную всем валюту – 132 доллара. Для сравнения – житель Минска тратит больше – 180 долларов. В Варшаве на продукты уходит 222 доллара, а житель Брюсселя еще более расточителен – 440 долларов он потратит в месяц только на еду. Таковы исследования компании Нильсен.

Журналисты разложат по полочкам структуру нашего потребления.

Семья Рожиных ведет видеоблог в Интернете. Уже несколько лет отслеживает цены на продукты. Вот – специальный журнал завели. Здесь ответы на вечный вопрос – куда деваются деньги?

Каждый чек пронумерован – в журнале детально расписаны все затраты. Это позволяет увидеть лишнее. То, от чего нужно отказаться. Чтобы не попасть в ситуацию, когда до зарплаты еще несколько дней, а денег на продукты уже нет. Такая домашняя бухгалтерия – хорошо помогала раньше. Но теперь – вычеркивать из списка покупок уже нечего.

Вот она – сумма, которую тратит на продукты среднестатистическая украинская семья. Чуть больше трех с половиной тысяч гривен в месяц. Это – данные компании Нильсен. Она провела масштабное исследование в пятидесяти шести странах мира. И по его результатам четко видно – украинцы могут себе позволить выделить на питание гораздо меньше, чем жители любой страны в Европе. Три с половиной тысячи – это все лишь сто тридцать два доллара. Тогда как среднестатистическая семья в Варшаве, например, – тратит на продукты двести двадцать два доллара. А в Брюсселе – и вовсе четыреста сорок долларов.

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Стоимость продуктов – уже практически одинакова – что в Украине, что в странах восточной Европы. В Польше многие товары даже дешевле. В целом же по ЕС – продукты стоят процентов на десять дороже, чем у нас. Так что проблема не в ценах – утверждает экономист Олег Пендзин.

Вот те же 132 доллара, которые тратит на продукты украинская семья. А вот – минимальная заработная плата в стране в переводе на валюту США – 138 долларов. Почти один к одному. А в той же Варшаве – на еду уходит 222 доллара, а минималка у них – 609 долларов. И Брюссель. Здесь на продукты тратят 440 долларов – а минимальная зарплата 1843. Сравните с украинской – которая в 14 раз меньше.

Украинцы – вынуждены экономить даже на самом необходимом – покупать меньше мяса, фруктов. И особенно – молочной продукции – чем выше растут цены – тем стремительнее падают продажи.

Если мы тратим на еду меньше, чем европейцы – значит мы и едим меньше? Вовсе нет. Украинцы едет не меньше – а хуже. Менее здоровую, менее полезную и энергетически ценную пищу. Среднестатистический житель Украины потребляет в год в два раза меньше фруктов, чем потребляет житель ЕС. Почти в два раза меньше мяса.

Семья Роженых – далеко не самая бедная в Украине. Но и они говорят – вынуждены экономить на питании. Раньше покупали телятину – но теперь ее цена зашкаливает. Перешли на куриные бедра.

Едят много картофеля. Чтобы сэкономить, покупали его мешками – еще осенью. По цене вдвое ниже, чем та, которая сейчас в супермаркетах.

Треть украинцев – по данным исследования – покупают только самое необходимое. Еще треть опрошенных вообще заявили, стали есть меньше – так как денег на продукты не хватает. Покупатели массово идут именно в те торговые сети, где цены хотя бы немного ниже, чем у конкурентов. Ищут акции и скидки. Это часто видит в магазинах и Максим Рожин.

Официальны продуктовые рынки в некоторых городах – уже не выдерживают конкуренцию со стихийными рынками. Борисполь. У легальных прилавков – почти нет покупателей. Зато вот что происходит за территорией рынка – вдоль дороги.

Стихийный рынок растянулся почти на пол километра. Здесь сотни торговцев – и покупателей столько, что даже пройти сложно. Тут немного дешевле, и поэтому люди идут сюда.

Если среднестатистическая семья тратит на продукты три с половиной тысячи гривен, то семьи с самым низким уровнем доходов – еще меньше – всего лишь две тысячи. Труднее всего – одиноким пенсионером – у которых минимальная пенсия – тысячу триста семьдесят три гривны.

Исследование показало, что украинцы тратят на продукты меньше, чем белорусы. А так же меньше, чем россияне. С жителями Москвы – вообще парадоксальная ситуация. У них на еду уходит в три с половиной раза больше, чем у жителей Киева – аж 466 долларов. Это при том, что минимальная зарплата в России – 167 долларов. Не на много выше, чем у нас.

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Дело в том, что цены в столице РФ – намного выше. Москвичка Анна Новакович как раз пришла за продуктами. Берет пакет молока – в Киеве такой стоит около двадцати гривен, здесь – аж тридцать две гривны – в пересчете на наши деньги. Цена десятка яиц тут на девять гривен выше, чем в Киеве. А килограмм куриного филе и вовсе дороже почти в два раза.

У Анны – муж и маленький сын – как раз готовит им обед. На продукты уходит двадцать тысяч рублей в месяц. Это 9200 гривен.

Как можно прожить людям с минимальной зарплатой, Анна вообще не понимает.

Но все же у ее семи – доходы намного выше минимальных.

Больше минималки зарабатывают и в семье Роженых. Тратят на еду около шести тысяч в месяц Могли бы снизить расходы. Но ведь детям нужны и фрукты, и творог, и рыба.

Есть и другие статьи расхода – коммуналка, траты на садик и школу. Но именно на продукты уходит более половины семейного бюджета.

А вот в странах ЕС – в той же Бельгии – люди тратя на еду лишь 15-20 процентов от своих доходов. И это – здорово – говорят Якоб и Анастасия Коусгаард. Они живут в Брюсселе. Деньги остаются и на отдых, развлечения, путешествия. Можно делать сбережения.

Украинцы же вынуждены экономить не то, что на отдыхе и путешествиях, а даже на одежде. Половина опрошенных сказали, что практически не покупают обновок. Ведь почти все приходится отдавать на коммунальные и еду. Цены в этом году стремительно взлетели вверх в январе – когда подскочил курс доллара. Больше всего подорожали импортные товары. Особенно рыба, фрукты. Бананы и сейчас – по сорок гривен. Хотя курс доллара сильно упал. Продавцы не спешат опускать цены, потому что ждут новых валютных колебаний, говорят в ассоциации поставщиков торговых сетей. Подорожала говядина – на несколько гривен. Очень сильно повысилась цена на овощи.

И, наверное, единственный позитив, который показало исследование компании Нильсен – Если в 15-м году – в динамике продаж были просто провалы, то теперь – начался медленный – но все же рост.. То есть украинцы все же начинают покупать продуктов чуть-чуть больше, чем в предыдущие годы. Но на полноценное питание этого чуть-чуть не хватает.

Напомним, ранее эксперты также рассчитали "индекс салбургера", который демонстрирует, как меняются цены на популярные украинские продукты.

При этом эксперты прогнозируют, что этой весной украинские цены на продукты догонят европейские. Аналитики обещают подорожание "молочки", а вот прогнозы по салу разнятся.