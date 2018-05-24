Украинская экономика будет расти быстрее российской – МВФ

Россия не будет сокращать отставание от развитых экономик, прогнозируют в Фонде

Среднесрочный прогноз роста экономики РФ, несмотря на ее постепенное восстановление после рецессии, остается слабым. При этом экономика России будет расти медленнее, чем экономика Украины. Об этом свидетельствуют прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%, прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,5%. Такие ожидания были зафиксированы в последнем обзоре мировой экономики МВФ (World Economic Outlook, WEO).

В то же время, в этом документе МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

Темпы экономического роста в РФ, исходя из прогноза МВФ, будут уступать показателям восточноевропейских государств. При таком развитии событий Россия не будет сокращать отставание от развитых экономик, отмечается в заявлении фонда.

Среди факторов, тормозящих рост экономики РФ, МВФ перечисляет слабое развитие инфраструктуры, старение населения, большую роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски, негативно влияющие на частные инвестиции.

Тем не менее, новые санкции, введенные против российских компаний в апреле, не повлияли на изменение прогноза.

"Это не является единственным фактором. У нас недостаточно информации для пересмотра", – заявил руководитель миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго.

Он добавил, что, кроме того, цены на нефть оказались выше, чем изначально предполагал МВФ. Как известно, к 24 мая стоимость барреля эталонной марки Brent на бирже опустилась до 79,22 доллара. Ранее цена на нефть уже превышала 80 долларов впервые за четыре года.