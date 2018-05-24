Украинская экономика будет расти быстрее российской – МВФ

Сегодня, 12:27

Россия не будет сокращать отставание от развитых экономик, прогнозируют в Фонде

Фото: AFP
Фото: AFP

Среднесрочный прогноз роста экономики РФ, несмотря на ее постепенное восстановление после рецессии, остается слабым. При этом экономика России будет расти медленнее, чем экономика Украины. Об этом свидетельствуют прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%, прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,5%. Такие ожидания были зафиксированы в последнем обзоре мировой экономики МВФ (World Economic Outlook, WEO).

В то же время, в этом документе МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

Темпы экономического роста в РФ, исходя из прогноза МВФ, будут уступать показателям восточноевропейских государств. При таком развитии событий Россия не будет сокращать отставание от развитых экономик, отмечается в заявлении фонда.

Среди факторов, тормозящих рост экономики РФ, МВФ перечисляет слабое развитие инфраструктуры, старение населения, большую роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски, негативно влияющие на частные инвестиции.

Тем не менее, новые санкции, введенные против российских компаний в апреле, не повлияли на изменение прогноза.

"Это не является единственным фактором. У нас недостаточно информации для пересмотра", – заявил руководитель миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго.

Он добавил, что, кроме того, цены на нефть оказались выше, чем изначально предполагал МВФ. Как известно, к 24 мая стоимость барреля эталонной марки Brent на бирже опустилась до 79,22 доллара. Ранее цена на нефть уже превышала 80 долларов впервые за четыре года. 
экономика, Россия, Украина, мвф, прогноз, ВВП, экономика России

Вы сейчас просматриваете новость "Украинская экономика будет расти быстрее российской – МВФ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Украину ждет самый стремительный рост ВВП в Европе - экономист

27 Ноября 2017, 16:00

Среди причин повышения ВВП эксперт назвал значительный рост фонда оплаты труда в 2017 году

Украина

Россия в агонии. Фото: AFP

"Это не сверхдержава, а страна, которая развалится": в Украине дали оценку России

29 Ноября 2017, 13:54

Эксперт указал на тревожную тенденцию по распаду империй и объяснил, когда это случится с РФ
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины

17 Апреля, 16:12

Фонд ожидает, что рост цен в стране ускорится уже в 2018 году

Экономика

Фото: архив "Сегодня"

Украина вернется к довоенному росту экономики: в Кабмине назвали сроки

7 Марта, 16:09

Результат экономических реформ проявится не сразу, заверил Титарчук

Экономика

Кристин Лагард. Фото: AFP

"Тучи сгущаются": глава МВФ назвала угрозы для экономики всего мира

11 Апреля, 16:24

Лагард обратилась с призывом к главам государств

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Украинская экономика набирает обороты - Гройсман

17 Мая, 18:10

По словам премьера, рост экономики даст возможность сосредоточить финансовые ресурсы на повышении благосостояния украинцев
Загрузка...