Украинская экономика набирает обороты – Гройсман

Украинская экономика набирает обороты. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства отметил,что за первый квартал этого года валовой внутренний продукт вырос на три процента.

По его словам, рост экономики даст возможность сосредоточить финансовые ресурсы на повышении благосостояния украинцев, не получая новых кредитов.

"Цифра в три процента говорит о том, что мы начинаем возобновлять наш экономический рост. Но если перевести на язык реальных цифр, то Украина должна выработать на 471 млрд грн продукции и услуг больше, чем это было в прошлом году", – сказал он.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года.

Согласно сообщению статведомства, по отношению к четвертому кварталу 2017 года экономика Украины в первом квартале 2018 года с учетом сезонного фактора прибавила 0,9%.

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.