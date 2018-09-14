Украинская экономика растет во время войны – Порошенко

Сегодня, 10:25

Президент Украины на форуме YES рассказал об экономических достижениях страны

Фото: пресс-служба главы государства
Фото: пресс-служба главы государства

Украинская экономика даже в условиях войны демонстрирует успехи. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с речью на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).

"На 3,6% вырос ВВП во втором квартале, сокращен дефицит госбюджета, и это во время войны. Соотношение государственного долга к ВВП в 2016 году было более 86%, сейчас – 63%. Стабильно и эффективно функционирует банковская система", – отметил президент.

Кроме того, по словам Порошенко, Украиной заинтересовался иностранный бизнес.

"Крупные иностранные инвесторы верят в нашу страну, создают рабочие места, несмотря на то, что война с РФ все еще продолжается. По итогам первого полугодия капитальные инвестиции выросли на 26,5%", – подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Госстат объяснил улучшение показателей по ВВП ростом экспорта. При этом базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, одобренного Кабмином, предусматривает, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 3% с прогнозируемых в 2018 году 3,2%. При этом в 2020 году рост украинской экономики ускорится до 3,8%, а в 2021 году составит уже 4,1%.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука.

На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. 

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Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат.
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Источник:

"Сегодня"

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