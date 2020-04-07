Украинская экономика замедлила падение

В Кабмине обнародовали статистику за первые два месяца 2020 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам января-февраля 2020 года сократился на 0,2%, тогда как в январе падение составляло 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По результатам февраля падение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного индекса производства составило 1,8% против 2,6% в январе. Это произошло вследствие улучшения ситуации в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет дополнительного дня в феврале 2020 года. В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/х производстве, замедление падения в промышленности и транспорте. Как результат, сокращение ВВП в январе-феврале оценено Минэкономики на уровне 0,2%", – сказано в обзоре, который подготовило ведомство.

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В министерстве отметили, что в феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей начали испытывать негативное влияние распространение в мире коронавируса (в частности, металлургия и авиатранспорт). Ключевыми факторами, которые негативно повлияли на экономическую активность, в министерстве назвали:

снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплых погодных условий;

плохую конъюнктуру на мировых рынках стали;

низкий спрос на природный газ в странах ЕС.

В "плюс" украинской экономике сыграл рост покупательной способности населения.

Напомним, по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%. Ранее ожидалось, что в 2020 году рост ускорится, однако в обновленном макроэкономическом прогнозе правительство ожидает падения ВВП Украины на 4,8%. При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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