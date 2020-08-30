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Украинская капуста подорожала на 22% за неделю

30 августа, 06:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Овощ при этом все еще стоит дешевле, чем в прошлом году

В конце лета в Украине начали дорожать грунтовые овощи. После существенного роста цен на огурцы эта тенденция коснулась и рынка белокочанной капусты.

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Как подсчитали аналитики EastFruit, в последнюю неделю августа фермеры в основных регионах производства готовы вести отгрузки белокочанной капусты по цене 3-5 грн/кг. Это в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.

"Стоит отметить, что несмотря на удорожание, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине стоит в среднем на 14% дешевле, чем в конце августа прошлого года", – добавили эксперты.

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В тренде
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По данным участников рынка, рост цен связан с началом межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а к уборке поздних фермеры планируют приступить только в начале сентября.

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Как сообщалось, с января 2020 года по начало августа инфляция в Украине составила всего 1,4%. Однако некоторые продукты подорожали значительно сильнее среднего показателя.

Новости "Сегодня" также рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в 2020 году:

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