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Украинская промышленность сократила производство

Сегодня, 12:07

Госстат раскрыл данные по промпроизводству за январь 2019 года

Фото: AFP
Украинская промышленность сократила производство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/50f/516/5c750f516f17d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/50f/516/5c750f516f17d.jpg Экономика Госстат раскрыл данные по промпроизводству за январь 2019 года

Промышленное производство в Украине в январе 2019 года в годовом выражении – по сравнению с январем 2018 года, – без учета корректировки на эффект календарных дней в сократилось на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

По данным Госстата, с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в январе в годовом выражении составило 0,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2018 года – промышленное производство в январе с учетом корректировки на эффект календарных дней снизилось на 2,9%, без учета корректировки – на 13,8%.

Данные: Госстат

При этом, по сравнению с декабрем-2018, с учетом сезонной корректировки выросли объемы производства в перерабатывающей промышленности – на 0,9%. А по сравнению с январем-2018 – в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, на 0,3%.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине резко подешевел газ для промышленности. "Нафтогаз" заметно опустил тарифы для промпотребителей на март 2019 года.

Кроме того, в Украине выросли цены на промышленную продукцию. При этом в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены поднялись на 5,5%.

При этом  одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий в стране, а зарплаты производственников выросли в среднем на 38%. Поэтому безработным украинцам предлагают быструю смену профессии:

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Тег промышленность, экономика, статистика, производство, Украина, промпроизводство

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