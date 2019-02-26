Украинская промышленность сократила производство
Госстат раскрыл данные по промпроизводству за январь 2019 года
Промышленное производство в Украине в январе 2019 года в годовом выражении – по сравнению с январем 2018 года, – без учета корректировки на эффект календарных дней в сократилось на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
По данным Госстата, с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в январе в годовом выражении составило 0,5%.
По сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2018 года – промышленное производство в январе с учетом корректировки на эффект календарных дней снизилось на 2,9%, без учета корректировки – на 13,8%.
Данные: Госстат
При этом, по сравнению с декабрем-2018, с учетом сезонной корректировки выросли объемы производства в перерабатывающей промышленности – на 0,9%. А по сравнению с январем-2018 – в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, на 0,3%.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине резко подешевел газ для промышленности. "Нафтогаз" заметно опустил тарифы для промпотребителей на март 2019 года.
Кроме того, в Украине выросли цены на промышленную продукцию. При этом в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены поднялись на 5,5%.
При этом одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий в стране, а зарплаты производственников выросли в среднем на 38%. Поэтому безработным украинцам предлагают быструю смену профессии:
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