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Украинские аграрии нарастили поставки зерна за границу

5 сентября, 20:32

В Госпродпотребслужбе назвали объем экспорта с 1 июля по 5 сентября

/ Фото: Pixabay

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ), который стартовал 1 июля, по состоянию на 5 сентября экспортировали более 10 млн тонн зерновых культур.

Об этом информирует Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ранее сообщившая, что Украина получила разрешение Еврокомиссии на экспорт овощей и фруктов в Евросоюз.

В ведомстве отметили, что этот объем превышает показатель, который был зафиксирован на аналогичную дату 2018-го, на 47%.

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В сообщении сказано, что аграрии экспортировали 6,1 млн тонн пшеницы, почти 2,2 млн тонн ячменя и 1,7 млн тонн кукурузы.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

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Источник: Сегодня

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