Украинские аграрии нарастили поставки зерна за границу

Данные по состоянию на 11 октября обнародовали в Кабмине

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/

На фоне прогноза, что урожай в зерновых в Украине может достичь 80 лн тонн, аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль-2019 – июнь-2020) по состоянию на 11 октября экспортировали 15,1 млн тонн зерновых культуры, что на 4,6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, поставки пшеницы на внешние рынки составили 9,6 млн тонн, ячменя – 3 млн тонн, ржи – 2 тыс. тонн, а кукурузы – 2,4 млн тонн.

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"Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур – 92,8 тыс. тонн, что на 39,4 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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