Украинские аграрии отказываются сеять гречку

Гречку будут сеять еще две недели, тогда эксперты посчитают, хватит ли нам украинской крупы

В Украине в этом году посеяли втрое меньше гречки меньше, чем обычно. Аграрии говорят, им попросту не выгодно.

Аграрии гречку сеять не торопятся. Ведь ее цена упала почти в три раза.

Невыгодную ситуацию, в которой оказались аграрии, обсуждают в сельском клубе. Для разговора приехали и чиновники из столицы. Объясняют, мол украинцы покупают отечественную крупу неохотно, она дороже, чем импортируемая из России. Хотя качество импортной намного ниже.

Украинской гречки хватит всем, убеждены в профильном министерстве. Аграриям пообещали дотации – на гречку и рожь.

Гречку будут сеять еще две недели. Тогда эксперты посчитают, хватит ли нам украинской крупы.

Ранее сообщалось, что потери озимых культур в Украине в нынешнем сезоне, несмотря на аномальные холода в марте, составляют лишь 5 тыс. га озимого рапса (0,6% из 864 тыс. га посевов) и 100 га озимой пшеницы (0,002% с 5943 тыс. га). Остальные озимых культур не понесли потерь в результате перезимовки.

Как отмечают аналитики УКАБ, это самые низкие потери озимых культур за всю историю независимости Украины. Для сравнения, в 2017 потери озимого рапса составили 6%, а озимой пшеницы – 0,3%.

Как сообщалось, при этом аномальные холода в Украине ударили по высадке картошки. Впрочем, по прогнозам экспертов, картофель в Украине вряд ли будет дорожать.