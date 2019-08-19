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Украинские аграрии приступили к сбору поздних культур

19 августа, 18:56

Минагрополитики отчиталось о первых данных по сбору гречихи, проса и подсолнечника

/ Фото: Pixabay

После сбора ранних зерновых украинские аграрии по состоянию на 19 августа начали уборку поздних культур – гречихи, проса, подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, собрано:

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  • гречихи – 1 тыс. тонн зерна с площади 1 тыс. га, или 2% к прогнозу (68 тыс. га) при средней урожайности 12,9 ц/га;
  • проса – 19 тыс. тонн зерна с площади 10 тыс. га, или 12% к прогнозу (90 тыс. га) при средней урожайности 18 ц/га;
  • подсолнечника – 3 тыс. тонн зерна с площади 2 тыс. га к прогнозу (5,8 млн га) при средней урожайности 13,8 ц/га.

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

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При этом Украина по итогам 2018-2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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Источник: Сегодня

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