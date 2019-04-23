Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украинские банки резко нарастили прибыль

Сегодня, 15:25

Чистая прибыль банковской системы выросла более чем на 50%

Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки увеличили чистую прибыль в январе-марте 2019 года до 13,2 млрд грн (+51,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 8,7 млрд грн.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

По данным регулятора, доходы банков за три месяца выросли на 29% – до 58 млрд грн, а расходы увеличились на 23% – до 44,8 млрд грн.

НБУ также назвал три фактора роста банковской прибыли: увеличение чистых процентных доходов до 19,5 млрд грн (+18%), рост чистых комиссионных доходов до 9,9 млрд грн (+18), положительный результат от переоценки и операций купли-продажи на 3,8 млрд грн.

Напомним, прибыль банковской системы по итогам 2018 года достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В НБУ также объяснили, что прибыльности банков способствовали следующие факторы: активизация кредитования более чем на 30%, снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года, значительное уменьшение объемов формирования резервов.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в январе-марте 2019 года украинские банки уменьшили количество действующих структурных подразделений на 60 – до 8449.

При этом в марте 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, банки, прибыль, Национальный банк, банковская система

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские банки резко нарастили прибыль". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине завершили ликвидацию банка-банкрота

16 апреля, 09:54

Выплаты вкладчикам уже остановлены, отчитались в Фонде гарантирования

Сколько получили вкладчики украинских банков-банкротов: названа сумма

17 апреля, 06:06

На 1 апреля в стадии ликвидации находятся 88 банков

В Украине проверили сотни обменных пунктов: названо число "нелегалов"

14 апреля, 06:00

Проверки прошли в первом квартале 2019 года

Украинские банки закрыли десятки отделений: квартальные итоги

13 апреля, 06:06

Наибольшее количество отделений закрыл Ощадбанк

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Волочкова растянулась перед Пугачевой в поперечном шпагате

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

Весна и суд: Валитова приехала к Кокорину

Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме. Шесть лет Писториуса

Приватбанк: люди нам врут и остаются без денег

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы