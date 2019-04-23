Украинские банки резко нарастили прибыль

Чистая прибыль банковской системы выросла более чем на 50%

Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки увеличили чистую прибыль в январе-марте 2019 года до 13,2 млрд грн (+51,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 8,7 млрд грн.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

По данным регулятора, доходы банков за три месяца выросли на 29% – до 58 млрд грн, а расходы увеличились на 23% – до 44,8 млрд грн.

НБУ также назвал три фактора роста банковской прибыли: увеличение чистых процентных доходов до 19,5 млрд грн (+18%), рост чистых комиссионных доходов до 9,9 млрд грн (+18), положительный результат от переоценки и операций купли-продажи на 3,8 млрд грн.

Напомним, прибыль банковской системы по итогам 2018 года достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В НБУ также объяснили, что прибыльности банков способствовали следующие факторы: активизация кредитования более чем на 30%, снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года, значительное уменьшение объемов формирования резервов.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в январе-марте 2019 года украинские банки уменьшили количество действующих структурных подразделений на 60 – до 8449.

При этом в марте 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте.

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