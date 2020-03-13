Украинские ценные бумаги теряют в цене: подробности

По итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%

"Черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта (п.п.).

По итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели с половиной недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году – 8,5%, 2022-м – 9,5%, в 2023-м – 9,75%, 2024-м – 10,2% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах – 10,1-10,2%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – почти 10%.

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С момента последнего локального максимума, достигнутого около двух недель назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п. Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" на этой неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам "черного четверга" стоили 70,6%.

Мы рассказывали о том, что в конце февраля стремительное распространение коронавируса в европейских странах и связанное с этим падение на европейских фондовых рынках спровоцировало рост ставок по украинским еврооблигациям.

Сайт "Сегодня" писал о том, что распространение коронавируса в мире послужило спусковым крючком для начала финансового кризиса. Из-за негативных ожиданий инвесторов рекордно подешевела нефть, обвалились фондовые биржи, просела туристическая сфера, промышленность и потребительский спрос.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году. Также глава правительства отметил, что 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

Также мы рассказывали о том, что Национальный банк Украины, чтобы поддержать гривню во время валютных скачков, на этой неделе потратил 700 млн долларов из резервов.

А о том, каков курс гривни в "рыбьих хвостах", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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