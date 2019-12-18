Украинские дороги: сколько триллионов нужно на их улучшение

Государственный дорожный фонд должен быть увеличен в десять раз для приведения украинских дорог в надлежащее состояние

/ Фото: Укравтодор

Для качественных дорог в Украине необходимы прозрачные процессы, надлежащий контроль, конкуренция и 5 трлн гривен. К таким выводам пришли в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Общая протяженность украинских дорог составляет 169,6 тыс. км. Более 90% из них, по результатам исследования World Bank Group, находятся в изношенном состоянии и требуют немедленного ремонта или замены. При этом, 39% дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% – по ровности.

"Состояние украинских дорог достигло пика изношенности, что тормозит экономическое развитие страны. Качественно улучшить ситуацию можно, кардинально изменив подходы ко всем этапам работ – от планирования и до эксплуатационного содержания дорог. Нужно ввести средне- и долгосрочное планирование дорожных работ, в том числе, с учетом бюджетного финансирования, а также создать конкурентные условия среди подрядчиков и заказчиков", – отметил руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" BRDO Владислав Притоманов.

Среди причин плохо развитой дорожной инфраструктуры и низкого качества дорог в Украине – недофинансирование, ненадлежащая эксплуатация дорог, неэффективный контроль над использованием средств, низкая конкуренция на рынке и коррупция. Как следствие – такая ситуация тормозит экономическое развитие и является препятствием для усиления конкурентоспособности страны на международном рынке.

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С необходимостью повышения стандартов дорожного строительства в Украине соглашается и руководитель отдела программ помощи "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур: "Гармонизация с международными стандартами качества в области является критической для создания эффективной европейской инфраструктурной сети. Мы уже поддерживаем усилия Украины в этом направлении, а на будущий период есть планы по расширению программ поддержки объемом до 400 млн евро".

Эксперты BRDO провели системный анализ рынка строительства и ремонта автомобильных дорог и обнаружили, что существующие инструменты регулирования не достигают своих целей. Основными видами работ в сфере за последние пять лет были средний, текущий и ямочный ремонт, а также эксплуатационное содержание дорог, которые из-за отсутствия соответствующих правовых документов находятся вне контроля государства. В общем, регуляторное поле рынка состоит из 50 нормативно-правовых актов, 22% из которых являются неактуальными, а 6% – имеют признаки незаконных.

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Отдельным проблемным аспектом рынка является низкая конкуренция. Так, более 50% рынка дорожных работ, проводимых в соответствии с бюджетными программами и через тендеры PROZORRO, занимают лишь пять подрядчиков, один из которых – иностранный. В большинстве областей в тендерах участвуют не более 2-3 компаний, а в Ивано-Франковской области, к примеру, более 80% рынка охватывает лишь одна компания.

Кроме того, для приведения украинских дорог в надлежащее состояние, по расчетам BRDO, необходимо инвестировать около 5 трлн гривен в течение десяти лет. Соответственно, Государственный дорожный фонд должен быть увеличен в 10 раз по сравнению с объемом 2018 года. Такие инвестиции можно привлечь с помощью международных финансовых институтов и государственно-частного партнерства, в частности концессии, с распределением расходов бюджета на 10-20 лет.

Ранее сайт Сегодня писал о том, что 90% украинских дорог требуют немедленного ремонта или замены.

Напомним, украинцы имеют право получить компенсацию за поломку авто из-за плохих дорог. О том, как это можно сделать, узнавайте из истории, о которой рассказали новости "Сегодня":

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