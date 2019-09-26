Украинские энергетики запасаются углем на зиму

Компания ДТЭК готова подставить плечо энергосистеме, чтобы в домах украинцев были свет и тепло

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В одесский порт "Южный" прибыл еще один балкер с импортным углем. Топливо для украинских ТЭС везли несколько недель, и с наступлением осенних холодов оно может стать определяющим, отмечают эксперты. 315 тыс. тонн из четырех балкеров уже есть, пятый ожидается через месяц.

Уже с первыми заморозками эта, казалось бы, невзрачная черная каменная масса запылает киловаттами электричества в наших лампочках и домашних обогревателях, будет двигать лифты и троллейбусы, питать помпы водопроводов и зарядки мобилок.

Просто сейчас, в эти минуты, в Одессе разгружают суда с Южной Америки, которым доставили в Украину 80 тыс. тонн угля.

"В данном случае это — колумбийский уголь, порядка трёх недель рейс занимает переход", – объясняет заместитель начальника по коммерции грузового района порта "Южный" Владимир Павлусенко.

Балкер разгружают сразу четырьмя кранами, даже с ночными сменами это продлится минимум неделю. Топливо доставляют сначала на портовые склады, оттуда в вагоны и – на теплоэлектростанции.

"Исходя из предоставлено грузовладельцем графика, в течении двух недель уголь со складов попадёт на вагоны и будет доставлен на украинские ТЭС", – говорит заместитель начальника по коммерции грузового района порта "Южный" Владимир Павлусенко.

Импортный уголь Украина была вынуждена покупать и раньше. В прошлом году везли сотни тысяч тонн из Африки и США. Теперь – из Колумбии. Эксперт Дмитрий Марунич говорит, что Украина превратилась из продавца угля на покупателя именно из-за оккупации Донбасса. А киловатты, полученные от сжигания полезных ископаемых, являются краеугольным камнем нашей энергосистемы. Они бегут по проводам в пиковые часы или покрывают недостаток, когда приостанавливаются атомные энергоблоки, как вот сейчас, когда 5 из 15 блоков атомных станций на ремонте, а гидрогенерация производит значительно меньше киловатт, чем планировали.

"Ситуация достаточно сложная. Если не обеспечить достаточный объем и стабильный подвоз, то можем иметь серьезные проблемы с электроэнергией, поставками в отдельные населенные пункты и ​​поставками тепла", – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Собственно, поэтому и покупается импортный уголь вот уже несколько лет. До середине лета, по формуле "Роттердам+", по 1700 гривен за тонну. С июля, когда стартовал рынок электроэнергии, должны платить на 200 гривен больше.

"Импорт — это неизбежное зло. Без него в ближайшие годы мы просто не сможем сохранить нашу тепловую энергетику. Мы столько угля не добываем. По госшахтам, мягко скажем, или жёстко, – ситуация плачевная. Падение добычи с начала года в отдельные периоды превышало 9%, сейчас – около 7%", – объясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Эксперты сходятся во мнении, что Украина должна докупать уголь минимум еще несколько лет. В частной компании, которая закупила топливо, говорят, что не только покупали импортное, но и увеличили собственную добычу.

"За последний месяц мы накопили уголь на складах, увеличили его почти на 50%. Это произошло из-за двух факторов. С начала года мы добыли больше 15 млн. тонн угля, а во-вторых, мы продолжаем закупать уголь за границей. ДТЭК Энерго будет готов подставить плечо энергосистеме Украины даже в условиях, когда некоторые блоки атомных электростанций вышли в ремонт", – заявляет генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

В ДТЭК готовы работать на максимуме мощностей, чтобы этой зимой в домах украинцев было светло и тепло.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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