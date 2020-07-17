"Украинские евробонды позитивно отреагировали на избрание нового главы НБУ. Вчера цены на облигации с погашением 32 года выросли с 96 до 99, это чуть больше, чем 3%. Сегодня на открытии цена опять выросла с 99 до 101. В итоге имеем больше 5% роста за 2 дня", – отметил трейдер группы ICU Виталий Сивач для издания НВ.

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"Рынок позитивно отреагировал на то, что пост главы НБУ не занял одиозный и непрофессиональный кандидат", — рассказал НВ бизнес-трейдер группы ICU Виталий Сивач.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Кирилла Шевченко во главе НБУ. Ранее Шевченко занимал должность главы правления государственного Укргазбанка. Именно под его руководством банк показал хорошую динамику роста по всем показателям деятельности. На сегодня банк занимает 4 позицию по объему активов и известен рынку как первый украинский "экобанк".

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