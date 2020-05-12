Украинские хранилища газа стали популярны среди иностранцев: названы причины

Закачка "зимнего" газа в украинские подземные хранилища (ПХГ) началась в марте. Однако ПХГ используются не только для создания резерва на отопительный сезон. В целом за январь-апрель 2020 года объем закачки газа в них вырос на 33% по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Такие данные привела пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

"Существенный вклад в наполнение отечественных газохранилищ делают иностранные трейдеры. За четыре первых месяца текущего года они закачали 551 млн куб. м газа (24% от общего объема закачки). Это на 162% выше показателя прошлого года. <...> Европейские игроки все чаще выбирают украинские ПХГ для сезонного хранения природного газа", – говорится в сообщении.

Такую динамику в компании объясняют тремя ключевыми факторами:

высоким уровнем загрузки европейских газохранилищ;

снижением цены на газ на мировом рынке;

выгодными условиями для транспортировки и хранения газа в Украине.

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На сегодняшний день услугами украинских ПХГ, кроме резидентов, пользуются компании из Австрии, Эстонии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции и Швейцарии.

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Напомним, ранее "Нафтогаз" позволил трейдерам пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

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Также сайт "Сегодня" писал о том, что Украина может заработать на хранении газа. В частности, европейские компании могут разместить ресурс в украинских подземных хранилищах, которые заполнены лишь на половину мощности.

Как известно, сейчас нет никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. При этом соглашение о транзите заключено до 2025 года. После истечения этого срока РФ сможет отказаться от прокачки газа через Украину, если достроит "Северный поток – 2", а потому Киеву придется переориентировать работу ГТС.

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