Украинские компании и экспортно ориентированные предприятия вновь начали испытывать проблемы со своевременным возмещением НДС

Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за поставленную на экспорт продукцию компаниям и предприятиям, которые наполняют государственный бюджет валютной выручкой.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе крупнейшей в Украине горно-металлургической группы "Метинвест", сумма не возмещенного компании в автоматическом режиме НДС составила около 1 млрд грн.

"Крайний срок возмещения НДС в автоматическом режиме за февраль был вчера, однако предприятия группы не получили средства за поставленную на экспорт продукцию. Всего по группе около 1 млрд грн невозмещенного НДС. Крупнейшие получатели налога – ММК им. Ильича, Центральный ГОК, а также совместные с "Метинвестом" предприятия "Запорожсталь" и Южный ГОК", - пояснили в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что в последний раз подобная проблема с автоматическим возмещением НДС была в январе текущего года, подчеркнув, что это оборотные средства предприятий, на которые закупается сырье, расплачиваются по контрактам с подрядчиками и выплачивается зарплата.

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В свою очередь, согласно данным Госказначейства, последнее бюджетное возмещение НДС было 22 апреля – 5,35 млрд грн – и оставалось неизменным в последнюю неделю, указывает ГКСУ.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в целом по крупным компаниям задержка автоматического возмещения НДС составляет около 4 млрд грн.

Как сообщалось, "Метинвест" решил отказаться от "налоговых каникул", предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса. Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

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Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

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