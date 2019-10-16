Украинские министры общаются с МВФ в Вашингтоне – Гончарук

Украина обсуждает с фондом новую программу на три года

/ Фото: AFP

Украина продолжает консультации с Международным валютным фондом (МВФ) – этим вопросом занимается украинская делегация на Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сейчас группа наших министров находится в Соединенных Штатах Америки. И мы продолжаем консультации с Международным валютным фондом", – сказал глава правительства.

В составе делегации: министр финансов Оксана Маркарова, ее заместитель Юрий Гелетий, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и его заместители Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

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В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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