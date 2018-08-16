Украинские полицейские получат пистолеты-пулеметы МП-5

Сегодня, 05:46

Князев также отметил, что к концу 2018 года спецподразделение полиции КОВД получит необходимое количество винтовок, соответствующих стандартам НАТО

Фото: karelmilitary
Фото: karelmilitary

Руководство Национальной полиции Украины рассматривает возможность обеспечения полицейских современными образцами оружия останавливающего действия, в частности, рассматривается возможность использования в перспективе современного оружия стандартов НАТО – пистолета-пулемета МП-5.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время учений подразделений МВД Украины, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Мы имеем желание приобрести и перевести всю полицию на автоматы МП-5", – сказал он.

Князев также отметил, что к концу 2018 года спецподразделение полиции КОВД получит необходимое количество винтовок, соответствующих стандартам НАТО.

Кроме того, по его словам, сейчас Нацполиция изучает возможность обеспечения работников жильем по системе финансового лизинга – выплаты стоимости квартиры в процессе службы.

"Правоохранитель, который определенный период прослужил в полиции, заключает договор или контракт с одним из государственных учреждений и получает жилье. Затем он платит за жилье не более 15-20 процентов от денежного обеспечения в течение 10-15 лет. А проценты, например, будут минимальными или их возьмет на себя Нацполиция", – сказал Князев.

Напомним, 
НАТО, оружие, Нацполиция, князев, МП-5

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские полицейские получат пистолеты-пулеметы МП-5". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

США профинансируют усиление кибербезопасности Украины и закупку летального вооружения

14 Августа, 11:45

Трамп подписал оборонный бюджет США с выделением Украине помощи на $250 млн

Политика

Эсминец ВМС США Carney. Фото: port.odessa.ua

США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

14 Августа, 06:55

Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник президентом Дональдом Трампом
Загрузка...
Загрузка...