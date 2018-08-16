Украинские полицейские получат пистолеты-пулеметы МП-5

Князев также отметил, что к концу 2018 года спецподразделение полиции КОВД получит необходимое количество винтовок, соответствующих стандартам НАТО

Руководство Национальной полиции Украины рассматривает возможность обеспечения полицейских современными образцами оружия останавливающего действия, в частности, рассматривается возможность использования в перспективе современного оружия стандартов НАТО – пистолета-пулемета МП-5.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время учений подразделений МВД Украины, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Мы имеем желание приобрести и перевести всю полицию на автоматы МП-5", – сказал он.

Князев также отметил, что к концу 2018 года спецподразделение полиции КОВД получит необходимое количество винтовок, соответствующих стандартам НАТО.

Кроме того, по его словам, сейчас Нацполиция изучает возможность обеспечения работников жильем по системе финансового лизинга – выплаты стоимости квартиры в процессе службы.

"Правоохранитель, который определенный период прослужил в полиции, заключает договор или контракт с одним из государственных учреждений и получает жилье. Затем он платит за жилье не более 15-20 процентов от денежного обеспечения в течение 10-15 лет. А проценты, например, будут минимальными или их возьмет на себя Нацполиция", – сказал Князев.

Напомним,