Украинские потребители не переплачивали за уголь в период действия "Роттердам+" – KPMG

Стоимость угля в Роттердаме не является фактической стоимостью угля для украинских ТЭС и ТЭЦ

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Международная аудиторская компания KPMG исследовала цены на энергетический уголь за 2016-2017 годы и выяснила, что уголь по формуле "Роттердам+" в этот период стоил преимущественно ниже стоимости реального импорта. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания "Корреспондент".

"В течение всего периода (2016-2017 годы. – Ред.) данная цена была ниже себестоимости и цены реального импорта, соответственно ниже рыночной цены, и только во втором квартале 2016 цена по формуле приравнялася к рыночной цене", – написал Марунич.

Эксперт отметил, что цена по формуле "Роттердам +" для угля газовой группы за этот же период находилась на нижней границе стоимости фактического импорта, то есть отвечала равнозначной рыночной цене угля.

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"Таким образом, стоимость угля в Роттердаме не является фактической стоимостью угля для украинских ТЭС и ТЭЦ, это независимый индикатив, используемый для расчетов формирования тарифа угольной генерации", – констатировал Марунич.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что детективы НАБУ два года искали в Украине уголь из Роттердама, который не планировали оттуда завозить, так как в НАБУ не понимают разницы между фактическим импортом угля и ценовым индексом.

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Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической ангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

Напомним, 3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в которым утвердила методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формировалась на основе биржевых котировок угольного хаба ARA (Амстердам - Роттердам – Антверпен).

В августе 2018 года НКРЭКУ приняла решение о том, что формула "Роттердам +" прекратит свое действие с момента запуска нового рынка электроэнергии. Действие формулы "Роттердам +" прекратилась с 1 июля 2019 в связи с введением в Украине конкурентного рынка электроэнергии.

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