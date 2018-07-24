Украинские стартапы в энергетике ведут борьбу на национальном конкурсе

Украинские стартапы и инновационные проекты – это не только IT. Энергетическая отрасль Украины также открыта для новых технологий. 17 июля на территории инновационного парка UNIT.City состоялось собрание создателей инновационных проектов в области энергетики – Energy Pitch Night. Организаторы встречи – корпоративный акселератор Radar Tech и компания ДТЭК – объявили о запуске конкурса инновационных проектов в сфере энергетики и других областях.

"Наша компания не стоит в стороне от крупных, глобальных процессов. Мы видим, что возникают новые интересные технологии, новые бизнесы. Наша компания видит себя равноправным игроком в этой инновационной системе. Для этого мы вместе с Radar Tech запустили акселератор . Кроме того, наша проектная группа занимается изучением рынка инноваций. Наша основная задача – стать своеобразным мостом, связующим звеном между миром бизнеса и миром стартапов", – рассказал представитель ДТЭК Евгений Ковнир.

В июне 2018 года начал работу Energy accelerator – программа для поиска, развития и интеграции инновационных проектов в энергетике и смежных отраслях. Участниками акселератора могут стать компании, чьи продукты или услуги могут помочь энергетической отрасли Украины перейти на технологически новый уровень.

Направления для развития помогли определить руководители различных служб ДТЭК. Как наиболее интересные и перспективные были определены инновационные технологии утилизации отходов, 3D-моделирование энергообъектов, решения по повышению лояльности клиентов, использование дронов в энергетике и т.д. Но кроме инновационных моментов компании интересны и улучшения в традиционных технологиях. Например, новые решения по автоматизации конвейеров, по управлению сетями, решения в сфере энергоэффективности, хранения энергии и т.п.

Организаторы предлагают инноваторским компаниям и стартапам попробовать свои силы в конкурсе. Заявки можно подавать до 4 сентября. Затем жюри конкурса отберет из них 30 наиболее интересных и перспективных проектов. Их авторы смогут в течение недели пройти тренинг, пообщаться с экспертами крупнейшей энергетической компании Украины – ДТЭК.

В итоге 10 победителей конкурса получат возможность реализовать свои проекты при поддержке ДТЭК. Они станут участниками Energy accelerator. Акселерация начнется 1 октября и продлится три месяца. В течение этого времени они смогут ближе познакомиться с современными потребностями энергетической отрасли и пилотировать свои решения в корпорацию ДТЭК.

13 декабря участники акселератора смогут показать жюри свои наработки за время акселерации, и DTEK выберет те из них, с которыми будет заключен совместный контракт.

Во время Energy Pitch Night 17 команд, которые уже заявили о желании участвовать в конкурсе, смогли показать свои наработки и выслушать мнение топ-менеджмента ДТЭК. Участники визуализировали, как инновации могут менять самые разные традиционные сферы работы компании, а также создавать новые решения для инвестиций в энергетике. Вот некоторые из них:

Так, стартап компании Morbax HR оптимизирует и во много раз ускоряет процесс подбора и оценки персонала.

"Наша система ведет поиск по всем доступным источникам, существующим на рынке. Оценивает кандидатов по огромному количеству алгоритмов и выдает результат. Так что ваша мечта оценить 17 тысяч сотрудников за одну минуту или найти 10 сотрудников за одну минуту – вполне реальна", – говорит Мамед, представлявший проект Morbax.

Evr Scan – совершенно новый подход в вопросе подсчета полезных ископаемых, в частности угля.

"Существующие методы обмера дают погрешность в среднем 10-15% и занимают большое количество времени. Мы же предлагаем сканировать насыпи с помощью дрона. На сегодняшний день в мире не существует более точного способа. И он очень экономный по времени. За 20 минут мы можем отсканировать до 160 гектаров поверхности. В результате наш метод помогает экономить деньги. Потому что каждый неучтенный процент угля – это 25 млн грн", – рассказывает Максим, представлявший стартап.

Проект компании Vider касался решения проблем логистики и безопасности для компании ДТЭК. Разработчики предложили автоматизированную систему контроля за грузами, в частности принципиально новый метод распознавания номеров железнодорожных вагонов.

Smart Eam представил собой целостную систему контроля за важным и дорогостоящим оборудованием с использованием маркировки. Разработчики утверждают, что в результате использования этой системы значительно повысится надежность контроля, снизится возможность злоупотреблений.

Команда Virtual Reality обратила внимание на затраты связанные с качественным обучением сотрудников, чья работа связана с повышенными рисками, например – шахтеров. Разработчики предложили обучать их с помощью симулятора виртуальной реальности, который сможет смоделировать опасные ситуации и позволит работникам научиться избегать их или сохранять жизни и здоровье в случае возникновения.