Украинские туроператоры массово готовят туры по отечественным курортам

Мировой кризис в туристической отрасли – возможность для развития национального туризма, считают специалисты. Самое время представить путешественникам местные курорты. В частности, в Кировоградской области туристические агенты уже взялись за дело. Работают над новыми маршрутами. Что именно предлагают в центре Украины, где нет ни моря, ни гор?

Путешественник Алексей, посетивший почти полсотни стран, в этом году мечтал об Австралии. Но из-за мировой пандемии, говорит, пора познакомиться с родным регионом.

"Я уже представляю несколько мест, куда мы поедем и как это будет. Это все что наше – Холодный Яр, Черный лес".

Путешествовать на велосипеде. А с маршрутами помогает местный эксперт по краеведческому туризму.

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Андрей Лисота, директор Кировоградского областного центра туризма:

"Так называемый полуостров Калантай. Если вы хотите увидеть джунгли Амазонки в миниатюре, то это ехать туда".

У эксперта по местному туризму сейчас много работы. К нему уже обращаются туристы, которые понимают, что границы летом, вероятно, останутся закрытыми, а привычные украинские курорты будут переполнены:

"Жемчужиной водного туризма, я думаю, в этом году станет станет Светловодщина. Поверьте мне, там есть, что увидеть от краеведческих объектов до Кременчугского водохранилища. Очень мощно развивается парусный туризм, то есть яхты, виндсерфинг".

Один из примеров зеленого туризма – усадьба в 30 километрах от Кропивницкого. Здесь у реки туристы могут отдохнуть, а еще почувствовать старинный дух украинского села. Поваляться на печи в доме, украшенном полотенцами. Пользоваться старинной мебелью и домашней утварью. Такое себе путешествие в прошлое. Но с современными удобствами.

"Наш дом, который принимает семь человек, стоит 800 гривен в сутки. Для всех. Цены мы совершенно не будем поднимать. А, наоборот, думаем о какой-то небольшой процентной скидке", – говорит Анатолий Титов, владелец усадьбы.

В местных турагентствах сейчас живо разрабатывают новые маршруты. Светлана Наволоцкая готовит презентацию прелестей Кировоградщины:

"Тур выходного дня будет стоить от 500 гривен. И это будет программа на весь день. Туда будет входить и профессиональное оборудование и специализированный гид. Мы делаем очень демократичную цену".

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Туристический кризис, который захлестнул мировые курорты из-за пандемии, может стать взрывным толчком для развития местного туризма – уверены опрошенные новостями "Сегодня" специалисты.

Эксперты советуют уже присматриваться к местным туристическим направлениям. Потому что мировой туризм изменится навсегда. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что после пандемии коронавируса, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок будет совсем иным. Большинство авиакомпаний не переживут кризис, считает авиаэксперт. Вероятно, дешевых билетов тоже не останется.

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