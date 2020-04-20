Украинские ученые остались без денег: что изменилось в бюджете-2020

Украина активно закупает тесты на коронавирус, хотя может производить их сама. Но на науку в нашей стране никогда не выделяют больше 2% ВВП, в среднем же выходит меньше 1%. Новости "Сегодня" разбирались, сколько выделили на научные исследования в измененном госбюджете-2020.

Сотрудник Института физиологии им. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко проводит один из многочисленных опытов, направленных на поиск вакцины от COVID-19.

"Нам нужна экспериментальная модель воспроизводства человеческого заболевания. Научимся лечить животных – получим возможность лечить людей", – рассказывает Досенко.

Эта лаборатория откликается на все вызовы времени. Когда на Донбассе начались боевые действия, наши военные нуждались в средствах для быстрой остановки кровотечения. Импортные гемостатики стоили дорого, поэтому Досенко с коллегами присоединились к разработке и тестированию отечественного препарата, и уже в 2015 году украинские военные получили "Кровоспас", который, по некоторым оценкам, превзошел западные аналоги. Правда, прибыли ни профессор, ни институт с этого не получили. Сейчас лаборатории не хватает не только сотрудников, но и подопытных животных. Это замедляет ход исследований.

"Все упирается в деньги. То есть было бы идеально, например, чтобы эти опыты делались одновременно в двух лабораториях. Или в трех лабораториях за счет какой-то кооперации. Больше людей, больше кроликов – скорее результат. <...> Если у кого-то есть желание поддержать этот проект, мы с удовольствием примем помощь. Потому что мы работаем на энтузиазме. Зарплату нам, конечно, пока что платят. Но эти опыты мы делаем на своих запасах, где-то занимаем", – объясняет Досенко.

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Итак, финансироваться институт должен из государственной казны. Но коронавирус, против которого ведется война силами этой лаборатории, заставил правительство урезать деньги для таких опытов. В целом ученые недополучили более миллиарда гривен. Больше всего – педагоги. Но, несмотря на все это, в Кабмине надеются на лучшие времена.

"Мы рассматриваем это как отсрочку средств. То есть мы говорим, что в бюджетной декларации, которая должна быть на следующие три бюджетных года (2021-2023), мы обязательно должны восстановить эти расходы", – говорит замминистра образования и науки Украины Егор Стадный.

Несмотря на победный заголовок на сайте Минобразования – "МОН удалось сохранить финансирование ключевых программ", – на самом деле денег нет ни на закупку реактивов, ни на оборудование для вузов. Начисто срезано и базовое обеспечение научной части МОН, а это 400 млн гривен. Зато зарплату, стипендии и коммуналку сохранили.

Текущий год Министерство образования и науки будет проходить почти без запаса прочности. Если вдруг произойдет авария в каком-то научном учреждении – на ликвидацию не будет средств. А работа над фундаментальными проектами вообще остановится. Поэтому, чтобы не потерять наработки и достижения украинской науки, ученые рассчитывают на неравнодушных граждан. А в МОН пытаются разъяснить обществу фундаментальные истины.

"Если мы хотим быть технологически развитой страной и не покупать технологии за границей, не импортировать их, а производить свои технологии и даже, возможно, экспортировать их, то нам нужно вкладываться в развитие наших высших учебных заведений", – говорит Стадный.

Напомним, ранее в Минобразования также заявили, что на время общенационального карантина учителя не должны уходить в отпуск, также напомнили об ответственности руководителя учебного заведения, если он обязывает работников писать заявления об отпусках.

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