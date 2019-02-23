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Украинские яблоки покоряют ОАЭ: озвучен интересный прогноз

Сегодня, 06:15

По прогнозам экспертов, экспорт украинских яблок в ОАЭ будет увеличиваться каждый месяц

Фото: Pixabay
Украинские яблоки покоряют ОАЭ: озвучен интересный прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fde/fd0/5c6fdefd0efda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fde/fd0/5c6fdefd0efda.jpg Экономика По прогнозам экспертов, экспорт украинских яблок в ОАЭ будет увеличиваться каждый месяц

На фоне рекордного урожая яблок в 2018 году их экспорт в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) может достичь 4 тыс. тонн в сезон 2018/19 года. Такой прогноз озвучили в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), пишет EastFruit.

Представители УПОА приняли участие в крупнейшей международной продуктовой выставке GulFood, которая проходила в Дубае на этой неделе.

В сообщении говорится, что в рамках мероприятия руководитель Ассоциации Федор Рыбалко провел встречи с крупными импортерами плодоовощной продукции Ближнего Востока, Субсахарной Африки и Азии, которые проявили повышенный интерес к прямым переговорам с поставщиками яблока, а также голубики, черешни, малины, орехов, картофеля, моркови и свеклы из Украины.

"По моим оценкам, Украина в сезоне 2018/19 года может поставить около 200 контейнеров яблока в ОАЭ, причем объемы экспорта будут увеличиваться каждый месяц. А уже на следующий сезон можно будет говорить о дальнейшем росте объемов экспорта на основе полученного опыта", – заявил Рыбалко.

По его словам, интерес к украинским яблокам проявляют не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Египте.

Напомним, в январе Украина отгрузила на внешний рынок более 8000 тонн яблок. С июля 2018 года страна экспортировала более 27 тыс. тонн яблок общей стоимостью 9,7 млн долларов, что является лучшим результатом по меньшей мере за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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Тег экспорт, ОАЭ, яблоки, продукты питания

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