Украинские заробитчане массово уезжают из Польши

Сегодня, 19:50

Украинцев не устраивают в Польше низкие зарплаты и нечеловеческие условия труда


В Польше – стремительный отток украинских работников. Об этом пишет местная "Rzeczpospolita". По данным исследования, в ближайшие месяцы страну покинут до 60% украинцев – это более полумиллиона квалифицированных работников.

Они едут из-за низкой зарплаты и нечеловеческих условий труда. К тому же Польша оказалась на втором месте в списке стран, где украинцы чаще всего попадают в трудовое рабство. В 13 случаях из ста попытка трудоустроиться превращается в похищение и эксплуатацию.

По подсчетам ООН, с 2015 года на заработки выехали семь процентов трудоспособного населения Украины.

Украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине – специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

Ранее мы показывали сюжет о том, как украинка, презрев стереотипы о "неженских" профессиях, осваивает карьерный БелАЗ. После отмены запрета для женщин на ряд профессий Лариса решила попробовать себя в управлении одним из крупнейших в мире авто – и показала на видео, как справляется с огромным карьерным самосвалом.
Польша, заробитчане, заработки, условия труда, трудовая миграция

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