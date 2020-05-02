Украинские заробитчане станут присылать домой меньше денег – НБУ

В Нацбанке объяснили, что повлияет на снижение объемов денежных переводов

Национальный банк Украины (НБУ), который недавно обновил экономический прогноз, ожидает, что объем денежных переводов от украинских заробитчан в 2020 году снизится до 10 млрд долларов с 12,5 млрд. Речь об этом идет в инфляционном отчете регулятора.

В НБУ объясняют, что падение произойдет на фоне карантинных мероприятий в странах мира и возвращения в Украину 10% работников, а также отсутствия возможности поехать на сезонные работы еще 10% таких рабочих.

"По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине", - сообщили в НБУ.

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В то же время доходы работников, которые остались за границей, снизятся вследствие охлаждения экономик этих стран, считают в Нацбанке.

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Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Однако падение переводов от заробитчан будет больше, чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия, считают в Нацбанке.

Напомним, ранее руководитель департамента по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Центра восточных исследований Войцек Конончук также прогнозировал, что из-за пандемии коронавируса украинских заробитчан в Польше станет меньше.

Также ранее стало известно, что из-за недостатка сезонных рабочих польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников.

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