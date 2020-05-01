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Украинских заробитчан в Польше станет меньше: эксперт рассказал о последствиях

1 мая, 13:09

Ксения Капустинская , Кристина Зеленюк

Пандемия и карантин ударят как по полякам, так и по иностранцам, которые работают в Польше

Количество украинских заробитчан в Польше, которым разрешили вернуться на работу, снизится после окончания пандемии коронавируса. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил руководитель департамента по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Центра восточных исследований Войцек Конончук.

"Пандемия, скорее всего, будет иметь сильное влияние на польскую экономику. Исторически низкий уровень безработицы (2,9% в январе 2020 года) увеличится минимум втрое в течение следующих двух месяцев. Это ударит как по полякам, так и по иностранцам, которые работают в Польше. <...> Быстрый рост уровня безработицы приведет к сокращению количества иностранных мигрантов. Меньше рабочих мест означает меньше рабочих мест для всех. Но все зависит от масштабов неизбежного спада. <...> Для Украины уменьшение количества рабочих, работающих за рубежом, означает сокращение объема денежных переводов (в 2018 году этот показатель составил 14 млрд долларов; пятую часть этой суммы переводят домой украинцы, работающие в Польше)", – объяснил Конончук.

При этом на время карантина большинство украинских мигрантов не покинули пределов Польши.

"За первый месяц пандемии 175 тыс. украинцев вернулись в Украину и ориентировочно 800 тыс. – 1 млн украинцев остались на местном рынке труда. В начале апреля польское правительство приняло новые нормы, которые позволяют иностранным мигрантам легально находиться в стране еще месяц после окончания кризиса COVID-19. Это означает, что документы о регистрации по месту жительства и разрешения на работу для всех иностранцев автоматически продлеваются", – добавил эксперт.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Как ограничения на выезд украинских работников повлияют на отношения с другими странами: опрос европейских экспертов".

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Напомним, ранее стало известно, что из-за недостатка сезонных рабочих польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников.

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