Почтальонам "последней мили" повысят зарплаты: названа сумма

Оклад сотрудников сельских отделений в 2019 году вырастет дважды

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko.

Почтальонам "последней мили" повысят зарплаты: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a67/269/5c8a67269fc44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a67/269/5c8a67269fc44.jpg 2019-03-14T16:29:00+02:00 Экономика Оклад сотрудников сельских отделений в 2019 году вырастет дважды

"Укрпочта" в два этапа повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений в 2019 году – с 1 апреля и 1 июля, оба раза по 6%. Об этом сообщается на сайте компании.

Повышение окладов состоится за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий, согласно постановлению Кабинета министров и инициативы президента Петра Порошенко.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что впервые за десятилетие "Укрпочта" получила финансовую поддержку от государства в объеме 500 млн грн для компенсации убыточных, но социально значимых услуг: выдачи пенсий и субсидий.

"Благодаря этому мы имеем возможность повысить заработную плату для этой категории сотрудников в два этапа, в общей сложности более, чем на 12%. Фактически, с 1 апреля сотрудники сельских отделений получат на 250-400 грн больше должностной оклад. А с 1 июля он еще раз повысится на такую же сумму. И на этот увеличенный оклад будут начислять премии", – написал министр на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы компании, повышение должностных окладов коснется около 29 тыс. почтальонов и почти 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений – то есть 37,5 тыс. сотрудников "Укрпочты".

Напомним, всего в компании работают более 70 тыс. человек, из которых свыше 53 тыс. человек – представители производственных профессий.

В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов. В декабре президент Петр Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн грн дополнительно.

С 1 января 2019 года "Укрпочта" повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

Как реагировали на возникшие в 2018 году проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": "Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы".

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