Украинский бизнес за границей: Порошенко дал поручение послам
Заявление президента прозвучало во время визита в Кировоградскую область
Эффективность работы руководителей иностранных дипломатических представительств Украины будет оцениваться по увеличению присутствия украинских предприятий в странах их пребывания. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Кировоградскую область, где принял участие в Совете регионального развития региона.
По словам главы государства, он дал соответствующие указания послам.
Президент также добавил, что руководители диппредставительств работают и для облегчения выхода украинских предприятий на рынки других стран.
Порошенко подчеркнул, что Украина должна стать мировым лидером в агросекторе.
"В прошлом году мы получили рекордный урожай – 70 млн тонн зерна. Украина вошла в десятку крупнейших производителей зерна в мире, в тройку крупнейших экспортеров зерна", – заявил он.
Глава государства отметил, что цель для страны – "вывести украинские бренды на европейские рынки".
Напомним, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.
При этом внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).
Ранее премьер-министр Владимир Гройман сообщил, что более 700 украинских компаний активно работают на европейском рынке. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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