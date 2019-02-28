Украинский бизнес за границей: Порошенко дал поручение послам

Заявление президента прозвучало во время визита в Кировоградскую область

Фото: president.gov.ua

Украинский бизнес за границей: Порошенко дал поручение послам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7bc/412/5c77bc4124e3a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7bc/412/5c77bc4124e3a.jpeg 2019-02-28T12:53:00+02:00 Экономика Заявление президента прозвучало во время визита в Кировоградскую область

Эффективность работы руководителей иностранных дипломатических представительств Украины будет оцениваться по увеличению присутствия украинских предприятий в странах их пребывания. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Кировоградскую область, где принял участие в Совете регионального развития региона.

По словам главы государства, он дал соответствующие указания послам.

Президент также добавил, что руководители диппредставительств работают и для облегчения выхода украинских предприятий на рынки других стран.

Порошенко подчеркнул, что Украина должна стать мировым лидером в агросекторе.

"В прошлом году мы получили рекордный урожай – 70 млн тонн зерна. Украина вошла в десятку крупнейших производителей зерна в мире, в тройку крупнейших экспортеров зерна", – заявил он.

Глава государства отметил, что цель для страны – "вывести украинские бренды на европейские рынки".

Напомним, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.

При этом внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).

Ранее премьер-министр Владимир Гройман сообщил, что более 700 украинских компаний активно работают на европейском рынке. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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