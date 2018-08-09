Украинский экспорт сахара упал почти в полтора раза

Украина в июле экспортировала 36,7 тысяч тонн сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор". Отметим, в июне был зафиксирован рост экспорта сахара из Украины по сравнению с маем.

"Основные поставки сахара в июле осуществлялись в Узбекистан – 89%. Также незначительные отгрузки были в Молдову – 4%, Азербайджан – 3% и Таджикистан – 2%", – рассказала руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

По ее словам, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, отечественные производители за 11 месяцев текущего маркетингового года поставили на внешние рынки 538 тысяч тонн сахара.

"И хотя это на 26% меньше по сравнению с прошлогодним показателем, следует учесть, что мировая цены снизилась почти вдвое, а перепроизводство сахара в мире оценивается в 7-9 млн тонн. Даже при таких условиях, производители выполнили все международные обязательства и сняли избыток сахара с внутреннего рынка", – отметили в ассоциации.

Отметим, весной заграничные покупатели сахара снизили закупки у Украины. Наибольшее количество украинского сахара тогда также было отправлено в Узбекистан. Напомним, в прошлом маркетинговом году (2016/2017) Украина увеличила экспорт сахара в 6,8 раза – до 769,3 тыс. тонн.

Ранее мы писали о том, что за последние восемь лет украинцы сократили потребление сахара на 21%. Если в 2005 году украинцы потребили 1,79 млн тонн, то в 2017 году потребление не достигло и одного миллиона тонн, составив 956 тыс. тонн.

А недавно мы писали о том, что на украинских рынках цена сахара, которая обычно подскакивает в сезон консервации, в этом году неожиданно осталась неизменной. В свою очередь, аналитики аграрного рынка признаются, что прогнозировать ценовую политику сахара сложно:



