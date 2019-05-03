Украинский экспорт в страны СНГ сократился, а товарооборот со странами ЕС вырос: итоги недели

Задолженность по зарплате не снижается, но украинцы исправно оплачивают коммуналку

Общество

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Увеличилась на 0,7% общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте и к 1 апреля составила 2,46 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий возросла на 1%, до 1,28 млрд грн.

Сократилась на 1,5% в марте задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг и составила 62,5 млрд грн (без учета электроэнергии). В целом в марте украинцы уплатили за жилкомуслуги 18 млрд грн, что составило 100,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 4 млрд грн (143,9% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Назначил штраф размере 850 грн Оболонский районный суд г. Киева родителям двоих школьников, которые травили своего одноклассника. С заявлением в полицию обратились родители ученика 4-го класса, которые сообщили, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, провоцируют драки и портят школьные вещи. Из-за этого мальчик категорически отказывался ходить в школу.

КГГА утвердила проект строительства центра защиты животных в Дарницком районе. Общая сметная стоимость проекта составляет 157,6 млн грн, реализовать его предполагается за 3 года и 3 месяца четырьмя пусковыми комплексами. В частности, в течение первых 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, 3-этажный карантинный блок на 100 животных.

455 заявок на перенос мобильного номера уже обработал Украинский государственного центра радиочастот. База данных работает без сбоев.

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Тунис в связи с рисками, обусловленными повышенным уровнем террористической угрозы и вероятностью проведения стихийных акций протеста.

Составил 79,265 млрд грн общий фонд оплаты труда в марте, сообщил Госстат. Самую большую долю в нем занимает Киев – 19,5 млрд грн (24,7%). Далее идут Днепропетровская (8,0 млрд грн, или 10,1%) Харьковская (5,0 млрд грн, 6,3%), Львовская (4,3 млрд грн, 5,5%) и Донецкая (4,2 млрд грн, 5,5%) области.

Экономика

Укрепил на 7 копеек до 26,48 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 мая.

Составил 0,9 млрд грн дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-апреля по сравнению с 26,17 млрд грн по итогам января-марта и потолком в 90,0 млрд грн в целом на год, сообщило Министерство финансов. По состоянию на 2 мая сумма средств на Едином казначейском счете составляла 36,85 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 53,8 млрд грн. Таким образом, Минфин считает, что он готов к плановому прохождению пиковой долговой нагрузки мая.

Составили 111,942 млрд грн доходы государственного бюджета в апреле, что на 4,1% меньше плана и на 41,2% больше по сравнению с прошлогодним показателем. В целом за январь-апрель бюджет получил 322,566 млрд грн, что на 4,8% ниже плана и на 18,2% выше прошлогоднего уровня. План по налоговым поступлениям в апреле этого года не выполнен на 5,4%. Еще большее отставание от запланированных показателей продемонстрировали поступления от таможни – на 11,9% ниже плана.

Минфин увеличил прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2019 году до 478,22 млрд грн, что на 17,23 млрд больше, чем было на начало апреля, и на 86,65 млрд больше по сравнению с показателем на начало года. Прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу на 17,82 млрд грн ниже показателей месячной давности – 328,8 млрд грн, в том числе 72,9 млрд грн – на обслуживание.

Снизилась на 3,57% 3 мая средняя крупнооптовая цена на бензин марки А-92 по сравнению с ценой 2 мая – до 33,2 тыс. грн за тонну, на бензин А-95 – на 3,24% – до 34,3 тыс. грн за тонну, свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95". Аналогичная цена на дизельное топливо снизилась на 3,71% и составила 28,79 тыс. грн за тонну. При этом средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 увеличилась на 1% – до 25,87 грн за литр, на А-95 – на 1,63% – до 26,83 грн за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 2,44% – 25,2 грн за литр.

Выделит около 2,6 млн долларов Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка на консультативную программу, направленную на развитие молочной отрасли в Украине. Проект стартовал 29 января 2018 года и должен закончиться 31 декабря 2019 года. Он должен способствовать росту молочной промышленности Украины за счет повышения операционной эффективности и производительности молочных производителей, улучшения доступа фермеров к ресурсам, услугам и финансированию, а также путем поддержки модернизации молочных заводов.

Экспортировала 42,4 млн тонн зерновых и зернобобовых Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 3 мая, что на 25% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

Снизилась на 16,4% доля российского экспорта в Украину в январе-марте по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года – до 595 млн долларов, или 5,3% общего объема, сообщил НБУ. В в годовом исчислении этот показатель снизился на 8,8% – до 1,744 млрд долларов, или 13% общего объема.

Сократился на 7,9% украинский экспорт в страны СНГ в январе-марте по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года – до 1,613 млрд долларов при доле в 13,2% общего объема. Импорт из этих стран за этот период снизился на 6,8% – до 2,951 млрд долларов, или 22,1% всего импорта.

Вырос на 10,2% товарооборот со странами ЕС в первом квартале текущего года по сравнению с показателями за январь-март-2018, достигнув 9,5 млрд долларов. Экспорт в страны ЕС показал рост на 6,2%, а импорт – на 13,8%. При этом доля экспорта Украины в ЕС составила 38,4% общего объема, импорта – 38,8%.

Впервые в этом году был сведен с профицитом сводный платежный баланс Украины в марте – 652 млн долларов, что позволило перекрыть дефицит января (68 млн долларов) и февраля (248 млн).

На 1 млрд грн было продано государственного и коммунального имущества в рамках малой приватизации через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи". С момента запуска малой приватизации через электронную систему было проведено 813 успешных аукционов, которые принесли Фонду государственного имущества 476 млн грн, а муниципалитетам – 562 млн грн. В среднем за каждый лот соревнуются 2,7 участника. Среднее увеличение начальной цены продажи составляет 61,24%.

Суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн по итогам 2018 года показали государственные угледобывающие предприятия и шахты, находящиеся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,22 млрд грн).

Мир

Выросли на 1,7% в годовом выражении потребительские цены в еврозоне в апреле 2019 года. Этот показатель заметно усилил подъем с мартовских 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное ускорение инфляции – до 1,6%.

Увеличилось на 263 тыс. число рабочих мест в США в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 190 тыс. Безработица в США в прошлом месяце упала до 3,6%, обновив минимум с 1969 года.

Получил рекордную прибыль в первом квартале Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами на 1 трлн долларов, от инвестиций на фоне активного роста стоимости его вложений в бумаги высокотехнологичных компаний. При этом в 2018 году фонд получил первый за семь лет чистый убыток. За январь-март фонд заработал 84,15 млрд долларов – самую значительную сумму за 23 года своего существования. Таким образом, прибыль от инвестиций составила 9,1%.

Пересек за 122 дня Атлантический океан в бочке 72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен. Он отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна. Корабль-бочка представляет собой цилиндрический контейнер без паруса длиной в 3 метра, шириной в 2,1 метра и весом 450 кг. Он изготовлен из толстой фанеры. Внутри размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования.

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