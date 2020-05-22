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Еще больше, чем в прошлом году: Украина наращивает экспорт зерна

22 мая, 15:52

Виктория Подолянец

Украина экспортировала 19,93 млн тонн пшеницы, 28 млн тонн кукурузы и 4,8 млн тонн ячменя

Украина, где прогнозируют 65-68 млн тонн нового урожая, с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 мая 2020 года экспортировала 53,41 млн тонн зерновых и зернобобовых против 50 млн тонн за весь 2018/2019 МГ. Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.

Украина уже экспортировала 19,93 млн тонн пшеницы, 28 млн тонн кукурузы и 4,8 млн тонн ячменя, хотя маркетинговый год не завершился.

По состоянию на 22 мая текущего года экспортировано также 310,2 тыс. тонн муки.

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Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ и считалось рекордом до нынешних показателей.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в этом году посевная кампания прошла в штатном режиме. Украинские агропредприятия получили все ресурсы для посевной даже во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко после третьей рабочей встречи в Офисе президента с представителями агропромышленного комплекса по вопросам продовольственной безопасности.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.

Пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды, прежде всего поливной, без которой не вырастить урожай, становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

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зерно урожай экспорт мука

Источник: Сегодня

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