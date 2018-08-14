Украинский коньяк будут выпускать по ужесточенным правилам

Украинские производители будут обязаны использовать отечественные коньячные спирты при выпуске ординарных коньяков. Такие требования предусмотрены новыми "Правилами производства коньяков Украины", которые вступят в силу через полгода, с середины февраля 2019 года.

Так, для производителей коньячной продукции вводится обязательное использование доли отечественных коньячных спиртов при производстве ординарных коньяков.

Производителям придется ежегодно увеличивать долю коньячных спиртов отечественного происхождения:

с 2019 года – 15%;

с 2020 года - 20%;

с 2021 года - 25%;

с 2022 года – 30%;

с 2023 года – 40%;

с 2024 года – 50%;

с 2025 года – 60%;

с 2026 года – 70%;

с 2027 года – 85%.

"Введение детализации доли импортного сырья в коньяках Украины позволит производителям винограда и коньячных виноматериалов расширить рынки сбыта сырья, а производителям коньяка Украины – добросовестно выполнять требования законодательства относительно полного цикла производства этой продукции и производить украинский продукт из отечественных коньячных спиртов," – считает генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко, передает пресс-служба этой корпорации.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

В частности, предлагается повысить цены:

на водку и ликеро-водочные изделия – на 12,4-19,6%;

виски, ром и джин – на 12%;

коньяк (бренди) – на 6,6-9,5%;

вина – на 4,5-13,5%.

Также в Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% - с 105,8 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.