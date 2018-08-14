Украинский коньяк будут выпускать по ужесточенным правилам

Сегодня, 10:35

В стране вводят требование использовать отечественные виноматериалы

Украинский коньяк будут выпускать по ужесточенным правилам
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Украинские производители будут обязаны использовать отечественные коньячные спирты при выпуске ординарных коньяков. Такие требования предусмотрены новыми "Правилами производства коньяков Украины", которые вступят в силу через полгода, с середины февраля 2019 года.

Так, для производителей коньячной продукции вводится обязательное использование доли отечественных коньячных спиртов при производстве ординарных коньяков.

Производителям придется  ежегодно увеличивать долю коньячных спиртов отечественного происхождения:

  • с 2019 года – 15%;
  • с 2020 года - 20%;
  • с 2021 года - 25%;
  • с 2022 года – 30%;
  • с 2023 года – 40%;
  • с 2024 года – 50%;
  • с 2025 года – 60%;
  • с 2026 года – 70%;
  • с 2027 года – 85%.

"Введение детализации доли импортного сырья в коньяках Украины позволит производителям винограда и коньячных виноматериалов расширить рынки сбыта сырья, а производителям коньяка Украины – добросовестно выполнять требования законодательства относительно полного цикла производства этой продукции и производить украинский продукт из отечественных коньячных спиртов," – считает генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко, передает пресс-служба этой корпорации.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков

В частности, предлагается повысить цены:

  • на водку и ликеро-водочные изделия – на 12,4-19,6%;
  • виски, ром и джин – на 12%;
  • коньяк (бренди) – на 6,6-9,5%;
  • вина – на 4,5-13,5%.

Также в Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% - с 105,8 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.
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Источник:

"Сегодня"

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