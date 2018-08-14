Украинский коньяк будут выпускать по ужесточенным правилам
В стране вводят требование использовать отечественные виноматериалы
Украинские производители будут обязаны использовать отечественные коньячные спирты при выпуске ординарных коньяков. Такие требования предусмотрены новыми "Правилами производства коньяков Украины", которые вступят в силу через полгода, с середины февраля 2019 года.
Так, для производителей коньячной продукции вводится обязательное использование доли отечественных коньячных спиртов при производстве ординарных коньяков.
Производителям придется ежегодно увеличивать долю коньячных спиртов отечественного происхождения:
- с 2019 года – 15%;
- с 2020 года - 20%;
- с 2021 года - 25%;
- с 2022 года – 30%;
- с 2023 года – 40%;
- с 2024 года – 50%;
- с 2025 года – 60%;
- с 2026 года – 70%;
- с 2027 года – 85%.
"Введение детализации доли импортного сырья в коньяках Украины позволит производителям винограда и коньячных виноматериалов расширить рынки сбыта сырья, а производителям коньяка Украины – добросовестно выполнять требования законодательства относительно полного цикла производства этой продукции и производить украинский продукт из отечественных коньячных спиртов," – считает генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко, передает пресс-служба этой корпорации.
Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
В частности, предлагается повысить цены:
- на водку и ликеро-водочные изделия – на 12,4-19,6%;
- виски, ром и джин – на 12%;
- коньяк (бренди) – на 6,6-9,5%;
- вина – на 4,5-13,5%.
Также в Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% - с 105,8 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.
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