Украинскую экономику ждет падение на 11% за квартал – НБУ

Влияние карантина будет сильным, но краткосрочным, считают в регуляторе

Национальный банк Украины (НБУ), который недавно обновил экономический прогноз, ожидает, что по итогам второго квартала 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины снизится на 11%. Речь об этом идет в инфляционном отчете регулятора.

При этом в НБУ поясняют, что негативное влияние пандемии коронавируса на украинскую экономику будет хоть и мощным, но кратковременнным.

"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г). Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, ожидается в конце второго квартала, что экономика начнет восстанавливаться", – прогнозируют в Нацбанке.

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Напомним, НБУ считает, что в целом в 2020 году украинская экономика сократится на 5%, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также обновило прогнозы для Украины. Аналитики ожидают, что в 2020 году ВВП Украины снизится на 6,5%, а в 2021-м – вырастет на 3,5%.

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Сайт "Сегодня" также писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Однако, возможно, сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины.

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