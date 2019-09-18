Украинскую газотранспортную систему отделили от "Нафтогаза": подробности

Накануне трехсторонних газовых переговоров Кабинет министров утвердил новую модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз".
Сегодня на заседании правительства отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это, по мнению чиновников, откроет возможность привлекать инвестиции в украинскую ГТС. Управлять магистральными газопроводами Украины будет Министерство финансов.
"Мы хотим до конца года сформировать позицию, что у нас есть все элементы для того, чтобы подписать два договора. Договор интерконнекта и договор транспортировки газа по европейским требованиям. С российской стороной, мы все знаем, что наш договор на транспортировку действует до конца года", - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в мае правительство утвердило модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) – по модели Оwnership Unbundling (OU), на которой настаивал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман, то есть вывод оператора и ГТС за пределы группы.
В "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.
В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.
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