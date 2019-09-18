Украинскую газотранспортную систему отделили от "Нафтогаза": подробности

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Накануне трехсторонних газовых переговоров Кабинет министров утвердил новую модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз".

Сегодня на заседании правительства отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это, по мнению чиновников, откроет возможность привлекать инвестиции в украинскую ГТС. Управлять магистральными газопроводами Украины будет Министерство финансов.

"Мы хотим до конца года сформировать позицию, что у нас есть все элементы для того, чтобы подписать два договора. Договор интерконнекта и договор транспортировки газа по европейским требованиям. С российской стороной, мы все знаем, что наш договор на транспортировку действует до конца года", - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в мае правительство утвердило модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) – по модели Оwnership Unbundling (OU), на которой настаивал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман, то есть вывод оператора и ГТС за пределы группы.

В "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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