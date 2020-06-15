Украинскую свинину вытесняет импорт: эксперты объяснили ситуацию

Потребление мяса свиней в стране - вдвое ниже, чем у соседей

Украина во время карантина стала наращивать импорт свинины, а в мае 2020 года этот показатель уже втрое превысил значения того же месяца 2019 года. Всего за один месяц страна ввезла практически столько же свинины, сколько за период с января по апрель.

При этом эксперты Ассоциации "Мясная отрасль" оценили конкурентоспособность европейской свинины на украинском рынке. При цене в ЕС на полутуши свиней 1,6 евро/кг, себестоимость импортируемой свинины в Украине составляет 58 грн/кг с НДС. При цене в Украине на живых свиней 45 грн себестоимость полутуш составляет 68 грн/кг, то есть выше импортной на 10 грн/кг. Чтобы уравнять по цене полутуши свиней, выращенных в ЕС и в Украине, цена на живых свиней в Украине должно быть не более 38 грн/кг с НДС.

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Специалисты обращают внимание производителей, переработчиков и потребителей на главную причину увеличения импорта свинины – украинская свинина превратилась для потребителя в деликатесный продукт. При этом перерабатывающие предприятия стремятся обеспечить полный ассортимент мясной продукции и не допустить дальнейшего падения потребления свинины в Украине. А оно за шесть уже упало до 15 кг в год. Для сравнения в Польше в среднем едят 41 кг свинины в год, в Беларуси – 38 кг, в России – 30 кг.

"В Украине из-за системных ошибок в свиноводстве неэффективную, а потому дорогую свинину вытесняет эффективная и доступная курятина, производство которой увеличивается на 10% ежегодно, как и ее потребление. Поголовье свиней ежегодно уменьшается на 5%, побивая каждый раз очередной антирекорд, падает потребление свинины", – отмечают эксперты.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за дефицита мяса Китай заинтересовался украинской свининой. Китай нуждается в импортном мясе, так как 60% поголовья свиней в стране вырезано из-за африканской чумы.

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