Украину готовят к рынку земли, доллар бьет антирекорды: итоги дня

/ Фото: пресс-центр НБУ

Общество

5 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Киевский мэр Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевраду и назначить досрочные местные выборы в столице. Нынешние депутаты не приходят уже на второе объявленное заседание совета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков будет ходатайствовать перед судом о минимальном наказании для Алексея Белько, который угрожал заминировать мост Метро. Аваков заявил, что поможет ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

НАБУ открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием.

Будут ограничивать с 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе.

Принят закон о реформе прокуратуры, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Предполагается ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и приостановить деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года. Генпрокуратуру также должны переименовать в "Офис генерального прокурора".

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Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью. Доставлены строительные материалы и корм для животных общим весом 150 тонн.

Экономика

Укрепил на 5 копеек до 24,62 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 20 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 сентября.

Открытие рынка земли в Украине в октябре 2020 года анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук. При этом, по его словам, приобрести землю смогут украинские граждане и компании.

Верховная Рада окончательно:

приняла новую редакцию закона о публичных закупках. Она, в частности, снижает порог для обязательного проведения закупок через ProZorro с 200 до 50 тысяч грн;

продлила действие закона о финансовой реструктуризации на три года. Сама процедура скорректирована;

на три года. Сама процедура скорректирована; унифицировала отчетность по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2021 года. Отчет по ЕСВ и НДФЛ будет подаваться раз в квартал, тогда как в настоящее время отчет по ЕСВ формируется ежемесячно, а по НДФЛ – поквартально.

Инвестиции в Украину Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в текущем году превысили 1 млрд долларов, сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию.

Национальный банк планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1000 гривен в объеме 5 млн штук, а в дальнейшем печатать эти банкноты в зависимости от заказов банков и потребностей экономики.

Финансовая поддержка со стороны правительства при введении рынка земли будет рассчитана на малых и средних фермеров, а также на индивидуальные хозяйства. Сейчас рассматриваются две такие программы. Первая – компенсация процентной ставки по кредитам до уровня примерно 5% годовых. Вторая – частичная гарантия кредитования.

Аграрии 10 областей уже начали уборку сахарной свеклы и собрали 558 тысяч тонн с площади 12 тысяч га, или 6% к прогнозу.

Мир

В Брюсселе начались газовые переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года.

ОЭСР резко понизила прогноз роста мировой экономики в 2019 году – до 2,9% с ожидавшихся ранее 3,2%. Прогноз на 2020 год был снижен на 0,4 процентного пункта по сравнению с майской оценкой, до 3%. По итогам 2018 года подъем реального ВВП составил 3,6%.

Совет директоров Microsoft одобрил программу выкупа собственных акций на сумму 40 млрд долларов и увеличил квартальные дивиденды на 11%. Это уже третья по счету программа buyback такого размера. Капитализация компании с начала года подскочила на 36,4% и составляет 1,05 трлн долларов.

Mercedes-Benz прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщил менеджер по развитию Daimler Маркус Шефер. По его словам, после запуска новой серии двигателей, которые появляться в автомобилях E-класс и S-класс, компания сосредоточится на электрификации.

Экспорт наручных часов из Швейцарии увеличился в августе на 2,4% в годовом измерении – до 1,44 млрд франков. При этом весь швейцарский экспорт в номинальном выражении сократился на 4,3%, импорт вырос на 3,4%.

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