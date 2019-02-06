Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Фото: Pixabay

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9f8/187/5c59f8187d133.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9f8/187/5c59f8187d133.jpg 2019-02-06T07:51:00+02:00 Экономика Какие именно кульки запретят и чем их заменят

В Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что заставляет предполагать, что закон не будет положен под сукно.

В пояснительной записке содержится напоминание о том, что это самое "гражданское обращение отдельных видов продукции из полиэтилена" полностью запрещено в Европе. Такое решение принял 24 октября 2018 года Европарламент. Украина как страна, взявшая курс на Евросоюз, решила ввести соответствующие правила и у себя.

Ограничение использования полиэтилена связано с тем вредом, который этот материал наносит экологии. Инициаторы законопроекта приводят статистику, что даже в Европе, где определенные ограничения на использование полиэтилена действовали и раньше, за год собирается около 1 млн тонн таких отходов, срок разложения которых – более сотни лет. А в океанах образуются целые мусорные острова, которые хорошо видны со спутников и настолько огромны, что их уже называют "мусорным континентом".

В Украине бытовой пластик практически вообще не утилизируется. А среднестатистический украинец использует около 500 одноразовых полиэтиленовых пакетов в год, которые затем просто отправляются на свалку.

Что запретят

Как упоминается в пояснительной записке к законопроекту, на сегодня в целом ряде стран – в частности, во Франции, Италии, Сингапуре – запрещено использовать любые пластиковые пакеты. В Ирландии, Латвии и Дании для торговых организаций установлен налог на такие изделия. Ограничено использование полиэтилена в Австралии и Китае. А в Танзании вообще предусмотрена уголовная ответственность за продажу полиэтиленовых пакетов, нарушителям грозит год тюремного заточения.

В Украине решили не прибегать к столь радикальным мерам. Законопроектом предложено запретить в Украине только продажу в розничной торговле "сверхлегких и легких пластиковых пакетов", которые не считаются биоразлагаемыми. Однако, судя по тексту законопроекта, "запрещенный" материал по-прежнему можно будет использовать для пакетирования свежего мяса, рыбных и сыпучих продуктов.

В законе указано, что легкими пластиковыми пакетами считаются изделия толщиной от 15 до 50 мкм (микрометров, или микронов), сверхлегкими – толщиной менее 15 мкм. Для понимания, толщину 15 мкм и меньше имеют обычные полиэтиленовые кулечки-"майки" и кульки без ручек, которые сегодня висят в каждом супермаркете в отделах по продаже овощей и круп, в которые заворачивают хлеб, сыр, масло и т.д. "Легкие" пакеты – те, которые выдерживают более 3 кг и в которых мы обычно уносим из магазинов покупки домой. Мусорные пакеты в большинстве своем относятся к категории сверхлегких, а пакеты большой емкости из разряда сверхпрочных – к категории легких.

Продавцы запрещенной продукции будут облагаться штрафом в размере 500% стоимости реализованной партии товара, а при отсутствии учета доходов и расходов – в размере 100 необлагаемых минимумов (1700 грн).

Также планируется штрафовать за отсутствие маркировки на пакетах, которая бы давала информацию о том, запрещенный или разрешенный это товар, – 30% стоимости всей партии товара или не менее 5 необлагаемых минимумов.

Ввести в действие закон предполагается с 1 января 2021 года, а отдельные его положения – с 1 января 2022 года, чтобы и у производителей, и у потребителей было время на адаптацию.

Что не запретят

Многие мешки для мусора большого объема имеют толщину свыше 50 мкм, а значит, под действие этого закона не попадают и не будут запрещены.

Также будут разрешены для использования в быту полиэтиленовые пакеты, маркированные как "биоразлагаемые". Чтобы считаться биоразлагаемым, изделие из полиэтилена должно содержать в своем составе не менее 40% "материала биологического происхождения" (растительного, животного или микробиологического), который еще называют оксибиоразлагаемой добавкой.

Как рассказали сайту "Сегодня" на одном из предприятий, занимающихся производством полиэтиленовых пакетов, благодаря такой добавке кулек уже через пару лет превращается в труху, которая не настолько вредна, как неразлагаемый пластик. Кстати, производители уверяют: если биоразлагаемые пакеты используются для хранения каких-то продуктов или изделий, такое "самоуничтожение" им не грозит: для того, чтобы пакет превратился в труху, необходимо, чтобы на него воздействовали солнце, влага, резкая смена температур.

Для упаковывания свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда магазинам разрешат использовать также не биоразлагаемые сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек). То есть, по сути, небольшие пакеты, которые используются и сегодня. Но вот в продаже их больше не будет.

Будет дороже

Экономический эксперт Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, одобряет переход на европейские нормы обращения с пластиком.

"Это правильный шаг, но для перехода на новые правила обращения продукции из полиэтилена нужен хороший переходной период. Верховная Рада дает 3 года. Это достаточный период, чтобы наладить производство с учетом новых требований", – говорит он.

Правда, подорожания полиэтиленовых изделий нам не избежать.

В Украине сейчас производится в том числе и биоразлагаемый полиэтилен. Например, такая маркировка стоит на некоторых пакетах для мусора. Мы сравнили обычные и биоразлагаемые пакеты для мусора одной из торговых марок, которые продаются в Украине, одинакового по объему и по толщине. И оказалось, что биоразлагаемые примерно на 50% дороже тех, которые планируется запретить.

Еще один возможный вариант после принятия закона – что производители перейдут к производству не биоразлагаемых, а более плотных пакетов, толщиной свыше 50 мкм. По информации от одной из компаний-производителей, преимущество таких пакетов только в том, что они более тяжелые и, попадая в водоемы, не образуют "плавучие острова", а идут ко дну. Поэтому их решили не запрещать, хотя срок разложения этих изделий из полиэтилена не меньше, чем легких и сверхлегких пакетов, которые хотят запретить.

По информации той же компании-производителя, основная составляющая стоимости пакетов разной плотности – сырье, т. е. полиэтилен. Чем толще кулек, тем больше сырья использовано для его изготовления, а значит, тем дороже цена. Поэтому, если сейчас самый ходовой товар – пакеты толщиной 15 мкм, а после запрета производители будут выпускать пакеты толщиной более 50 мкм, значит, они станут дороже примерно втрое.

В компании "Биосфера", которая является одним из крупнейших производителей товаров из полиэтилена, привели другие подсчеты.

"Наше оборудование позволяет перейти на производство полиэтиленовых пакетов по новым стандартам, если таковые будут внедрены, довольно быстро, ведь оно рассчитано на производство пакетов от 5 до 80 микрон. По нашему мнению, основное влияние данный законопроект в случае его принятия будет иметь на потребителей. По нашим подсчетам, стоимость пакетов для мусора, изготовленных по новым стандартам, на первом этапе перехода, то есть после запрета пакетов толщиной до 15 микрон, увеличится вдвое, так как на их изготовление нужно будет вдвое больше сырья. Пакеты же, которые будут изготавливаться уже после 2023-го года, то есть на последнем этапе внедрения закона, будут дороже в 7 раз", – так прокомментировал проект закона руководитель производства товаров для дома корпорации "Биосфера" Роман Гладышев.

Кроме того, что повысится цена на сами пакеты, подрастет и цена на товары, которые в них упаковываются.

"Мы должны понимать, что за новшества заплатит каждый из нас. Потому что в стоимость любой продукции в магазинах закладывается и стоимость полиэтилена. Но подорожание, я считаю, будет небольшим. Сегодня упаковка занимает, условно говоря, 1% стоимости товара, а новый вид полиэтилена добавит к стоимости еще примерно 0,2%", – говорит Алексей Дорошенко.

"Большинство стран, которые переходят на новые правила обращения полиэтилена, – это страны с высоким уровнем жизни. Бедные страны не вводят у себя подобных норм, потому что их граждане это потянут", – добавил он.

Чтобы не платить дорого за толстые или биоразлагаемые пакеты, которые, по сути, являются одноразовым продуктом, можно будет завести привычку ходить в магазин с тканевыми сумками.

"Мои знакомые за границей ходят в магазин с холщовыми сумками, с бумажными пакетами. Они привыкли к этому за несколько лет, и новые правила их уже не выбивают из колеи. Постепенно это приживется и у нас", – уверен Алексей Дорошенко.

Какие проблемы законопроект не решает

В "Биосфере" считают, что законопроект не решает всех вопросов, необходимых для уменьшения нагрузки на экологию. Прежде всего – вопрос утилизации биопластика.

"По нашим подсчетам, пакет, на 100% изготовленный из биополимеров, в 5-6 раз дороже, чем обычный полиэтиленовый. Такие биопакеты законопроект предлагает ввести как более экологическую альтернативу полиэтиленовым пакетам. Однако здесь важно понимать следующее: биопакеты не смогут быстро распасться на гумус, воду и углекислый газ, если его выбросить вместе с обычным мусором, так как биополимеры распадаются только при компостировании", – говорит Роман Гладышев.

Еще один минус биопакетов в том, что они не подлежат вторичной переработке. То есть рассматривать их как альтернативу полиэтиленовым пакетам можно только в случае создания полигонов для компостирования, предупреждает эксперт.

"Также стоит отметить, что законопроект не решает вопрос одноразовых пакетиков для продуктов, которые, по сути, являются одними из самых вредных полиэтиленовых изделий. Их минимальная толщина, а также остатки пищи и других продуктов, для которых такие пакетики используются как упаковка, делают эти полиэтиленовые изделия почти непригодными для переработки", – сказал Гладышев.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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