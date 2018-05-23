Украину и Россию позвали на газовые переговоры – СМИ

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил российским и украинским коллегам провести новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту и поставкам газа в ближайшие недели. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в ЕК.

Как отмечает агентство Шефчович также выразил надежду на участие в переговорах представителей "Газпрома" и "Нафтогаза Украины".

Переговоры должны затронуть вопросы сроков обязательств по будущему транзиту газа через Украину, его объемов и цены.

Ранее Шефчович заявлял, что Брюссель намерен добиваться сохранения долгосрочного "и коммерчески выгодного" транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза после завершения действующего контракта в 2019 году. Он приглашал министров энергетики РФ и Украины на трехсторонние переговоры по газу.

Напомним, в конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Решение суда по контракту на поставки газа РФ уже оспорила в судебном порядке.

После этого Россия сорвала импорт газа в Украину, который должен был начаться во исполнение решения Стокгольмского арбитража по поставкам газа. При этом было снижено давление транзитного газа на входе в украинскую "трубу", что поставило под угрозу поставки топлива в ЕС. Однако Украина смогла выполнить обязательства перед Европой.

Также "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.