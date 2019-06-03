Украину и Россию ждут переговоры о транзите газа: Совет НБУ предупредил об угрозах

Данилишин озвучил прогнозы и обратился к СНБО

Фото: "Нафтогаз Украины".

Сроки запуска "Северного потока – 2" переносятся, поэтому Россия не прекратит транзит газа через Украину с 2020 года. Однако с "Газпромом" придется заключать новый контракт, и в этом вопросе Киев окажется под ударом. Такой прогноз обнародовал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Серьезный риск для экономики лежит на пересечении внешнеполитических и энергетических вопросов. 31 декабря заканчивается срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Россия подходит к этому вопросу не в соответствии с ее планом - очевидно, что "Северный поток – 2" к тому моменту не будет построен, а из трех запланированных веток "Турецкого потока" для экспорта в Европу в лучшем случае может быть задействована одна. Поэтому, транзит газа по территории Украины придется осуществлять не в объеме 15 млрд куб, м, как предполагали руководители "Газпрома", а в объеме 70-80 млрд куб. м. Очевидно, что выстраивание переговорных позиций по объему транзита и ставки за транзит будет вестись российской стороной в привычном агрессивном стиле", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Также, по его мнению, Украине следует "готовиться к возможным новым эмбарго и ограничениям в торговле".

"С учетом того, что РФ по-прежнему является крупнейшим экономическим партнером Украины (если рассматривать страны ЕС отдельно), это серьезный потенциальный риск. Думаю, утвержденному в последний день весны составу СНБО нужно рассмотреть возможные варианты противодействия возможным торговым ограничениям со стороны РФ", – посоветовал Данилишин.

Напомним, ранее в СНБО подсчитали, сколько потеряет Украина от потери транзита газа. Глава СНБО Александр Данилюк отметил, что это чревато не только денежными лишениями, но и потерей геополитического статуса.

Как известно, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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